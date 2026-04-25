Demolidor: Renascido – Muso voltará diferente na 3ª temporada; veja

Surgiram novas imagens de bastidores da 3ª temporada de Demolidor: Renascido, que está sendo filmada neste momento.

As fotos mostram Margarita Levieva, intérprete da terapeuta Heather Glenn, assumindo o manto do vilão Muso, indicando que ela se tornará a Musa na série.

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Confira abaixo:

Heather Glenn has become Lady Muse on the set of Daredevil Born Again S3 pic.twitter.com/xdoCbaMOJO — ThwipT (@ThwipT_) April 25, 2026

Tudo sobre Demolidor: Renascido

A série da Marvel acompanha Matt Murdock, que, abalado por um trauma, deixa de ser o Demolidor e foca na carreira de advogado. Mas quando Wilson Fisk se torna prefeito de Nova York e ameaça transformar a cidade à sua imagem, Matt é forçado a retomar a vida de vigilante. Entre confrontos com Fisk e segredos do passado, ele precisa lidar com dilemas morais enquanto luta para proteger a cidade.

A 2ª temporada contará com o retorno de Krysten Ritter como Jessica Jones, a reaparição de Elden Henson como Foggy Nelson e a entrada de Matthew Lillard, conhecido por filmes de terror como Pânico e Scooby-Doo, como Mr. Charles, um político poderoso que trabalhará em oposição direta ao prefeito Wilson Fisk.

O elenco de Demolidor: Renascido conta com Charlie Cox como Matt Murdock/Demolidor, Elden Henson como Foggy Nelson, Deborah Ann Woll como Karen Page, Wilson Bethel como Bullseye, e Vincent DOnofrio como Wilson Fisk, o Rei do Crime. Jon Bernthal também está de volta como Frank Castle/Justiceiro.

A 2ª temporada de Demolidor: Renascido tem novos episódios lançados às terças-feiras, às 22h, no Disney+.