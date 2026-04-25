Thriller chinês da Netflix acompanha desaparecimento que atravessa duas décadas

Estreia na Netflix, neste sábado (26), Light to the Night, série chinesa de suspense que investiga o desaparecimento misterioso de um pai e sua filha ocorrido em 1997 e que volta a assombrar a vida de quem tentou resolver o caso quase duas décadas antes.

A produção chega à plataforma em lançamento simultâneo com a exibição na China, com novos episódios disponíveis todos os dias até o fim das 28 semanas.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Dirigida por Wang Zhi e ligada ao selo White Night Theatre da Youku, conhecido por thrillers de investigação de alta qualidade, a série já vinha sendo apontada como uma das produções chinesas mais aguardadas de 2026, com um elenco que reúne alguns dos nomes mais populares da dramaturgia do país.

Qual a história de Light to the Night?

Em 1997, um pai e sua filha desaparecem sem deixar rastros na entrada de um elevador no complexo residencial de Yuanlongli. O detetive He Yuan Hang (Pan Yue Ming) e seu aprendiz Ran Fang Xu (Dylan Wang) lideram a investigação inicial, mas chegam à conclusão equivocada de que o caso foi uma fuga para escapar de dívidas.

Anos depois, quando o corpo do pai é encontrado inesperadamente, toda essa conclusão desmorona e, quase duas décadas após o desaparecimento, He Xiao He (Ren Min), filha do detetive e agora policial, encontra conexões entre eventos do passado e o caso da família Xu e decide reabrir a investigação que marcou a vida do pai.

A série alterna entre as duas épocas, mostrando a investigação original nos anos 1990 e a nova geração tentando fechar o que ficou em aberto, enquanto os custos pessoais de cada pista descoberta vão se acumulando para todos os envolvidos.

Quem está no elenco?

Na trama, Pan Yue Ming vive He Yuan Hang, o detetive experiente da investigação original. Dylan Wang interpreta Ran Fang Xu, o aprendiz curioso que trabalha ao lado dele nos anos 1990. Ren Min completa o trio principal como He Xiao He, a filha que retoma o caso no presente.

O elenco de apoio inclui Jiang Pei Yao como Qiao Su Qing, Wang Yan Hao como Chang Hong e Zhou Da Yong como Jin Man Shan, entre outros.

Light to the Night já está disponível no catálogo da Netflix, com novos episódios lançados diariamente.