Jarbas Homem de Mello, marido de Claudia Raia, fala sobre andropausa

Ator contou que sugeriu a inclusão de um personagem masculino vivendo esse processo hormonal para ampliar o debate sobre o envelhecimento no palco - (crédito: Reprodução/Instagram/Lucas Mennezes)





Jarbas Homem de Mello chamou atenção ao revelar estar enfrentando a andropausa e utilizando a experiência pessoal como ferramenta artística no espetáculo Cenas da Menopausa, em que atua ao lado da esposa, Claudia Raia.

Em entrevista ao jornal O Globo, o ator contou que sugeriu a inclusão de um personagem masculino vivendo esse processo hormonal para ampliar o debate sobre o envelhecimento no palco. "Queríamos mostrar os dois discutindo a cena com esse temperamento da falta de hormônio. O espetáculo é terapêutico para nós", explicou.

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"O tabu no homem é maior"

O marido de Claudia Raia detalhou, ainda, que realiza reposição de testosterona há quase cinco anos e associou sintomas como a falta de paciência às mudanças biológicas. "O tabu no homem é muito maior por causa do machismo estrutural", afirmou.

A andropausa, caracterizada pela queda na produção de testosterona, pode causar sintomas como fadiga, irritabilidade, perda de libido e ganho de peso, sendo o tratamento hormonal indicado também como proteção contra depressão e problemas cognitivos.

O texto Jarbas Homem de Mello, marido de Claudia Raia, expõe andropausa: O tabu no homem é maior foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.