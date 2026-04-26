O Diabo Veste Prada 2: Por que Nate não retorna no filme? Diretor explica

A ausência do personagem foi confirmada pelo diretor David Frankel, que explicou à EW por que a participação acabou não acontecendo - (crédito: Observatorio do Cinema)

Adrian Grenier não vai retornar como Nate em O Diabo Veste Prada 2. A ausência do personagem foi confirmada pelo diretor David Frankel, que explicou à EW por que a participação acabou não acontecendo.

Segundo o cineasta, havia a intenção de incluir o ator em uma ponta. "Eu tive uma ideia de colocá-lo em uma participação, e, no fim, foi tarde demais no nosso cronograma de produção para fazer isso acontecer", afirmou. Ele acrescentou que o filme foi finalizado menos de um mês antes da data prevista de estreia.

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De acordo com Frankel, simplesmente não houve tempo para encaixar Grenier no projeto, que traz de volta nomes como Anne Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci e Emily Blunt. O ator já havia comentado anteriormente que ficou decepcionado por não participar da sequência, embora tenha tratado o assunto com humor em uma campanha recente.

Questionado sobre como seria a participação de Nate, o diretor evitou dar detalhes. "Não, eu provavelmente não deveria dizer. mas estou feliz que ele tenha feito um comercial da Starbucks, que foi muito engraçado e bem-humorado", disse. Eu adoro a humildade e o humor disso.

Tudo sobre O Diabo Veste Prada 2

O enredo de O Diabo Veste Prada 2 ainda é mantido em segredo, mas a sequência deve acompanhar Miranda Priestly (Meryl Streep) enfrentando os desafios da era digital e o declínio das revistas de moda. Ela entrará em conflito com Emily (Emily Blunt), sua antiga assistente, agora uma executiva de alto escalão de um grupo de luxo cujos investimentos publicitários Miranda precisa desesperadamente. Anne Hathaway também retorna ao universo da moda como Andy Sachs.

Além de Streep, Blunt e Hathaway, o elenco conta com Stanley Tucci, Kenneth Branagh, Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak, Pauline Chalamet e Simone Ashley. Lady Gaga fará uma participação especial.

O primeiro filme foi um sucesso de bilheteria, faturando cerca de US$ 326 milhões em todo o mundo e rendendo a Streep um Globo de Ouro de melhor atriz em uma comédia, além de uma indicação ao Oscar. A estilista Patricia Field também foi indicada ao Oscar pelo figurino do filme.

A roteirista do filme original, Aline Brosh McKenna, assina o roteiro. O diretor David Frankel também retorna. O Diabo Veste Prada está disponível no Disney+. A sequência estreia nos cinemas em 30 de abril.

O post O Diabo Veste Prada 2: Por que Nate não retorna no filme? Diretor explica apareceu primeiro em Observatório do Cinema.