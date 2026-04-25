Caine: Derivado de John Wick começa a ser filmado e ganha foto do set - (crédito: Observatorio do Cinema)

As filmagens de Caine, sexto filme do universo de John Wick, já começaram. O derivado será focado no personagem titular de Donnie Yen, que também dirige o longa.

O ator compartilhou uma imagem dos bastidores nas redes sociais com a legenda Aqui vamos nós…, indicando o começo das gravações. O título oficial do projeto também foi revelado: Do Mundo de John Wick: Caine, seguindo o padrão usado em outros derivados da franquia.

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Tudo sobre Caine

Caine foi apresentado em John Wick: Capítulo 4 como um assassino cego que sai da aposentadoria para proteger a filha. Ao fim do filme, ele se livra da Alta Cúpula, mas passa a ser perseguido por Akira, que busca vingança pela morte do pai.

A nova produção dará continuidade a essa história e contará com o retorno de Rina Sawayama no elenco. O filme faz parte da expansão da franquia, que já inclui outros projetos derivados além dos longas principais.

Caine não tem previsão de lançamento.