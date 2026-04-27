



O apresentador Danilo Gentili chamou atenção ao revelar que pretende se casar e ter filhos, mas disse que ainda não considera o momento certo para tal.

Durante participação no Troféu Imprensa, exibido no SBT, neste último domingo (26/4), o humorista explicou que prioriza objetivos profissionais antes de formar uma família. Pessoalmente, quero casar e ter filho, mas estou trabalhando muito. Ainda não é a hora para mim, disse.

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"Tenho medo"

Na sequência, Danilo Gentili destacou o motivo da decisão. Eu quero ter filhos, mas preciso fazer algumas coisas profissionais ainda, porque quero parar e ser pai de verdade. Tenho medo de ser um pai ruim. Ser um mau pai, um mau marido. Na hora que eu achar que estou maduro para não ser mau em nenhum dos dois, aí eu vou ter, afirmou.

Durante a conversa, o apresentador do The Noite ainda mencionou o impacto que a paternidade teria em sua vida. Vou falar uma coisa: posso fracassar na minha carreira, mas se eu fracassar como pai, vou ficar muito mal, declarou.

O texto Danilo Gentili revela sonho de paternidade, mas confessa: Tenho medo foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.