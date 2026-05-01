Atrações singulares, e de graça, na programação do Biff, no Cine Brasília

Com programação montada no Cine Brasília (EQS 106/7), a nona edição do Festival Internacional de Cinema de Brasília, que transcorre em caráter gratuito chega à reta final. No dia do Trabalhador, reservou para as 17h, a apresentação do premiado filme com Regina Casé e a brasiliense Camila Márdila, Que horas ela volta?, de Anna Muylaert. Antes, às 13h, será exibido Vasta natureza de minha mãe, de Inez dos Santos e Thoti, em que mãe e filho adentram a produção de audiovisual num âmbito doméstico. Às 19h, é a vez do longa Hungria, a escolha de um sonho, que figura na mostra competitiva.

No sábado (2/5), às 17h, a animação brasileira (em coprodução com a Índia) Arca de Noé (de Sérgio Machado e Alois Di Leo) será projetada. A partir da obra de Vinicius de Moraes o filme destrinça desígnios do Deus que ganha a voz de Seu Jorge). Noé, no filme, recebe a missão de reunir casais de cada espécime para uma jornada no mar que desembocará num campeonato musical.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Antes da cerimônia de premiação do Biff, às 20h, domingo (3/5), às 18h, será a vez de O ano em que meus pais saíram de férias, de Cao Hamburguer (numa produção Gullane Filmes). De partida, na trama, o protagonista Mauro (Michel Joelsas), aos 12 anos, ouve do pai Daniel (Eduardo Moreira) um conceito para a função do goleiro: seria aquele que, sozinho, espera pelo pior. Entre o futebol de botão e as reflexões paternas, virá a cartilha de sobrevivência para o futuro, nos anos de 1970, em que a Copa do Mundo contrastará com passes errantes, no circuito da ditadura.







