InícioDiversão e Arte
Cinema

Atrações singulares, e de graça, na programação do Biff, no Cine Brasília

Algumas reprises raras de se ver na telona e filmes inéditos compõem a prograçmaão do Cine Brasília, que acolhe a nona edição do Biff

Arca de Noé: animação inspirada em Vinicius de Moraes - (crédito: ImagemFilmes)
Arca de Noé: animação inspirada em Vinicius de Moraes - (crédito: ImagemFilmes)

Com programação montada no Cine Brasília (EQS 106/7), a nona edição do Festival Internacional de Cinema de Brasília, que transcorre em caráter gratuito chega à reta final. No dia do Trabalhador, reservou para as 17h, a apresentação do premiado filme com Regina Casé e a brasiliense Camila Márdila, Que horas ela volta?, de Anna Muylaert. Antes, às 13h, será exibido Vasta natureza de minha mãe, de Inez dos Santos e Thoti, em que mãe e filho adentram a produção de audiovisual num âmbito doméstico. Às 19h, é a vez do longa Hungria, a escolha de um sonho, que figura na mostra competitiva.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

No sábado (2/5), às 17h, a animação brasileira (em coprodução com a Índia) Arca de Noé (de Sérgio Machado e Alois Di Leo) será projetada. A partir da obra de Vinicius de Moraes o filme destrinça desígnios do Deus que ganha a voz de Seu Jorge). Noé, no filme, recebe a missão de reunir casais de cada espécime para uma jornada no mar que desembocará num campeonato musical.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Antes da cerimônia de premiação do Biff, às 20h, domingo (3/5), às 18h, será a vez de O ano em que meus pais saíram de férias, de Cao Hamburguer (numa produção Gullane Filmes). De partida, na trama, o protagonista Mauro (Michel Joelsas), aos 12 anos, ouve do pai Daniel (Eduardo Moreira) um conceito para a função do goleiro: seria aquele que, sozinho, espera pelo pior. Entre o futebol de botão e as reflexões paternas, virá a cartilha de sobrevivência para o futuro, nos anos de 1970, em que a Copa do Mundo contrastará com passes errantes, no circuito da ditadura.

Saiba Mais

 

  • Cena de O ano em que meus pais saíram de férias
    Cena de O ano em que meus pais saíram de férias Foto: Gullane Filmes/ Divulgação
  • Arca de Noé: animação inspirada em Vinicius de Moraes
    Arca de Noé: animação inspirada em Vinicius de Moraes Foto: ImagemFilmes
  • Google Discover Icon

Ricardo Daehn

Repórter e crítico

Repórter e crítico de cinema do Correio, há 28 anos, fica na sala até o fim, para fazer valer todo e qualquer ingresso. Regido por Júpiter e por avaliações em três pês: público, proposta da obra e ponderação.

Por Ricardo Daehn
postado em 01/05/2026 10:57 / atualizado em 01/05/2026 11:00
SIGA
x