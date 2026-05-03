'O agente secreto' disputa prêmios em festival no México

Depois de um recorde de 11 obras brasileiras indicadas, no ano passado, que rendeu a consagração do brasileiro Ainda estou aqui nas categorias de Melhor filme ibero-americano, direção e atriz, além de Senna (tida como Melhor criação em série), entre produções da América Latina, Espanha e Portugal, estão lançados os dados para o possível reinado, em 2026, de mais uma fita nacional — O agente secreto — no âmbito da 13ª edição dos Prêmios Platino Xcaret. A festa de premiação terá transmissão, ao vivo, pelo Canal Brasil, a partir das 21h45, no próximo sábado.

Sediada na Riviera Maya, no teatro mexicano Gran Tlachco, a festa inclui o filme pernambucano disputando títulos de Melhor filme, direção (Kleber Mendonça Filho), ator (com Wagner Moura) e roteiro (feito pelo diretor). Entre outras disputas, o Brasil comparece ao páreo com a possibilidade de Melhor filme de estreia (caso de Manas, conduzido por Mariana Brennand) e Melhor documentário, com Petra Costa, à frente de Apocalipse nos trópicos.

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Curiosamente, o longa de Kleber Mendonça obteve reconhecimento prévio em algumas categorias antecipadas para divulgação: música original (Tomaz Alves Souza e Mateus Alves), Melhor direção de arte (Thales Junqueira e Eduardo Serrano) e Melhor montagem (Matheus Farias). Wagner Moura, premiado no Festival de Cannes 2025 (mesmo caso do diretor), entra em competição com Alberto San Juan (La cena), Ubeimar Rios (Um poeta) e Guillermo Francella (Homo argentum). No filão das séries, disputam astros consagrados como Ricardo Darín (O eternauta) e o protagonista do último filme de Almodóvar, Leonardo Sbaraglia (que, numa produção argentina de tevê, disputa o Platino, vivendo o ex-presidente Carlos Menem).

Indicado para quatro prêmios Oscar, em 2026, O agente secreto entra nos prêmios Platino disputando com Ainda é noite em Caracas (uma coprodução entre México e Venezuela), Sirât (derrotado no Oscar da edição passada), Belén: Uma história de injustiça, fita policial argentina (com a atriz e diretora Dolores Fonzi), vencedora do prêmio Goya, o mais importante da Espanha, na categoria ibero-americana, e ainda Los domingos (dirigido pela espanhola Alauda Ruiz de Azúa, e vencedor de quatro prêmios Goya, além do de Melhor filme).

Entre alguns concorrentes de produções brasileiras, há confirmações das presenças de Maria de Medicis (da série de longa duração Beleza fatal), a diretora de cinema Marianna Brennand e, na função de um dos apresentadores, o ator André Lamoglia (conhecido especialmente pela série da Netflix Elite).