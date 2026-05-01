Os destinos de lua de mel favoritos das celebridades brasileiras

As celebridades brasileiras estão cada vez mais exigentes quando o assunto é lua de mel: buscam cenários paradisíacos, privacidade absoluta e experiências personalizadas seja em resorts exclusivos ou refúgios escondidos.
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A escolha do destino reflete não apenas sua busca por romantismo, mas também por lugares que tragam segurança e conforto. Confira abaixo os cinco destinos nacionais e internacionais mais escolhidos pelas celebridades para celebrar esse momento especial.
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1. Maldivas
O arquipélago no Índico permanece o queridinho das celebridades: oferece bangalôs sobre a água, mergulhos em águas incrivelmente claras e privacidade total. Casais famosos como Isabeli Fontana e Di Ferrero escolheram as Maldivas tanto para casar quanto para passar a lua de mel.
2. Ilhas Seychelles
Localizadas também no Oceano Índico, as Ilhas Seychelles são conhecidas pelas praias de areia branca, águas turquesa e vegetação exuberante. O arquipélago atrai casais em busca de exclusividade e paisagens intocadas. Entre os famosos brasileiros que escolheram Seychelles para a lua de mel estão Camila Queiroz e Klebber Toledo, além de Sabrina Sato e Nicolas Prattes, que desfrutaram de resorts de luxo com vista para o mar. Trilhas, passeios de barco e mergulhos com tartarugas estão entre os programas preferidos dos recém-casados por lá.
3. Itália
Para os casais apaixonados por história, arte e gastronomia, a Itália é uma escolha clássica. Regiões como Toscana, Veneza e Costa Amalfitana aparecem entre os roteiros preferidos. Isis Valverde e Marcus Buaiz, por exemplo, fizeram uma viagem romântica passando por Milão, Sardenha e Portofino após o casamento. Outro casal que optou pela Itália foi Fiorella Mattheis e Roberto Marinho Neto, que passaram dias em Positano, na Costa Amalfitana, curtindo o clima mediterrâneo e as paisagens cinematográficas.
4. Fernando de Noronha (Brasil)
O arquipélago brasileiro é o destino nacional favorito de muitas celebridades. Suas águas cristalinas, trilhas ecológicas e clima de exclusividade encantam os recém-casados. Casais como Cleo e Leandro D’Lucca, Daniela Mercury e Malu Verçosa, escolheram Noronha para celebrar o início da vida a dois. Além das paisagens deslumbrantes, o local oferece pousadas de charme e experiências únicas de contato com a natureza.
5. Morro de São Paulo (BA)
Um verdadeiro paraíso no litoral da Bahia, Morro de São Paulo já foi destino da lua de mel do cantor Amado Batista e sua esposa, Calita Franciele. O casal desembarcou no local em março de 2025, chegando de helicóptero ao Patachocas Beach Resort, na Quarta Praia. Ali, aproveitaram dias de repouso em bangalôs à beira-mar, passeios de barco e mergulhos com peixinhos nas piscinas naturais.
O texto Os destinos de lua de mel favoritos das celebridades brasileiras foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.