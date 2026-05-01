Lucas Lucco falou sobre o atual momento da carreira. O ator e cantor sertanejo entregou que sua vida financeira se tornou ainda mais expansiva diante dos ganhos conquistados com os negócios que emplacou nos últimos anos.

"Eu vendo"

Em entrevista ao jornal Extra, o artista descreveu que já investiu em academias, suplementos, supermercado em condomínios e agora mira na gestão de criadores de conteúdo. "Eu acelero as marcas embrionárias, usando a minha imagem, e algum investimento, e quando ela aumenta de valor, eu vendo", explicou.

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Lucas Lucco, por sua vez, ainda é proprietário de uma produtora de vídeos, que o ajuda na criação dos próprios clipes e conteúdos audiovisuais para as redes, em que é sócio de nomes como o ator Felipe Titto.

"Temos muita gente nos ajudando a gerir tudo. Também estou estudando a fundo inteligência artificial. Estou a alimentando com todos os compromissos, energia que tenho gasto, como estou me sentindo depois, para mais tarde cruzar todas essas informações para criar uma agenda perfeita no futuro", declarou o artista.





O texto Lucas Lucco surpreende ao revelar fortuna além da carreira de cantor: Eu vendo foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.