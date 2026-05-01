Lucas Lucco falou sobre o atual momento da carreira. O ator e cantor sertanejo entregou que sua vida financeira se tornou ainda mais expansiva diante dos ganhos conquistados com os negócios que emplacou nos últimos anos.
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"Eu vendo"
Em entrevista ao jornal Extra, o artista descreveu que já investiu em academias, suplementos, supermercado em condomínios e agora mira na gestão de criadores de conteúdo. "Eu acelero as marcas embrionárias, usando a minha imagem, e algum investimento, e quando ela aumenta de valor, eu vendo", explicou.
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Lucas Lucco, por sua vez, ainda é proprietário de uma produtora de vídeos, que o ajuda na criação dos próprios clipes e conteúdos audiovisuais para as redes, em que é sócio de nomes como o ator Felipe Titto.
"Temos muita gente nos ajudando a gerir tudo. Também estou estudando a fundo inteligência artificial. Estou a alimentando com todos os compromissos, energia que tenho gasto, como estou me sentindo depois, para mais tarde cruzar todas essas informações para criar uma agenda perfeita no futuro", declarou o artista.
O texto Lucas Lucco surpreende ao revelar fortuna além da carreira de cantor: Eu vendo foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.
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