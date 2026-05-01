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Meryl Streep rejeitou 'O Diabo Veste Prada' e conseguiu dobrar seu salário

Atriz revelou que negou papel inicialmente para testar negociação e acabou recebendo o dobro para viver Miranda Priestly no clássico que ganha sequência

Hoje, com 76 anos, a atriz revelou que demorou um tempo para perceber que
Hoje, com 76 anos, a atriz revelou que demorou um tempo para perceber que "podia fazer aquilo" - (crédito: Divulgação)

É difícil imaginar O Diabo Veste Prada sem a presença de Meryl Streep, mas essa poderia ter sido a realidade. No início, a atriz rejeitou a proposta de integrar o elenco do filme, que viria a se consagrar como um clássico, e essa decisão acabou por dobrar seu salário.

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Em entrevista ao programa americano Today, Streep afirmou que via potencial no filme. "Eu sabia que seria um sucesso", disse. "Li o roteiro - o roteiro era ótimo. Eles me ligaram, fizeram uma proposta e eu disse: Não. Não vou aceitar".

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No entanto, a atriz tinha um plano por trás. A recusa inicial foi uma forma de ver se aumentariam o montante oferecido. "Eu queria testar o que aconteceria se dobrasse o valor que pedia, e eles aceitaram na hora."

Hoje, com 76 anos, a atriz revelou que demorou um tempo para perceber que "podia fazer aquilo". "E eles precisavam de mim, eu sentia. E eu queria, mas se eles não quisessem, tudo bem. Eu estava pronta para me aposentar".

O Diabo Veste Prada acaba de ganhar uma sequência, duas décadas depois, com Streep reprisando o papel de Miranda Priestly, a temida editora-chefe da revista Runway. O novo filme já está disponível nos cinemas.

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Agência Estado

Por Agência Estado
postado em 01/05/2026 09:30 / atualizado em 01/05/2026 09:33
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