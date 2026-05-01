Economia As profissões com maiores salários para quem começa na carreira Iniciar a carreira com um salário competitivo pode definir o ritmo de sua trajetória profissional, especialmente em áreas com alta demanda e formação técnica especializada. Segundo dados da Firjan sobre salários de admissão em 2024, algumas profissões oferecem rendimentos iniciais acima de R$ 10 mil. Por Flipar

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