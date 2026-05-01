Estilo de Vida Essas profissões não resistiram ao avanço tecnológico e ficaram no passado O grande avanço da tecnologia ao longo das décadad tem provocado sucessivas alterações no mercado de trabalho. Assim, profissões que eram importantes no passado perderam sua utilidade e foram extintas. Veja algumas que não resistiram à evolução da indústria tecnológica e passaram a representar uma lembrança para quem viveu em outra época. Por Flipar

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