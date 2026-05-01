O ator Diego Luna foi confirmado no elenco do live-action de Enrolados, nova adaptação da Disney baseada na animação de 2010. A informação foi divulgada pelo site Deadline.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Os detalhes do personagem ainda não foram revelados. Com o novo projeto, Luna amplia sua parceria com a Disney após participar de produções de Star Wars, incluindo a série Andor.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O filme terá Teagan Croft como Rapunzel e Milo Manheim (da franquia Zombies, do Disney Channel) no papel de Flynn Rider, o ladrão que ajuda a princesa a fugir da torre. Já Kathryn Hahn (Agatha Desde Sempre) interpretará a vilã Mãe Gothel.
Até o momento, não há detalhes sobre a trama do live-action e a Disney também não divulgou detalhes sobre o início das filmagens nem uma data oficial de estreia para o remake.
Michael Gracey, do filme O Rei do Show, foi escalado para dirigir a partir de um roteiro de Jennifer Kaytin Robinson (Thor: Amor e Trovão). A produção ficará a cargo de Kristin Burr (Uma Sexta-Feira Mais Louca Ainda!, Cruella).
Lançada em 2010, a animação Enrolados arrecadou quase US$ 600 milhões em todo o mundo e acompanha a princesa Rapunzel, que possui cabelos mágicos e está presa em uma torre pela bruxa Gothel.
Ao completar 18 anos, ela foge com a ajuda do aventureiro Flynn Rider para seguir as misteriosas luzes flutuantes que aparecem em seu aniversário. Durante a jornada, Rapunzel descobre sua verdadeira identidade e encontra a liberdade longe do controle de Gothel.
A animação está disponível no Disney+. O live-action não tem data de estreia.
O post Enrolados: Live-action terá Diego Luna, de Andor, no elenco apareceu primeiro em Observatório do Cinema.