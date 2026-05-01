InícioDiversão e Arte
Filmes

'Enrolados': live-action terá Diego Luna, de 'Andor', no elenco

Ator de Star Wars se junta à adaptação da Disney baseada na animação de 2010.

'Enrolados': live-action terá Diego Luna, de 'Andor', no elenco - (crédito: Observatorio do Cinema)
'Enrolados': live-action terá Diego Luna, de 'Andor', no elenco - (crédito: Observatorio do Cinema)

O ator Diego Luna foi confirmado no elenco do live-action de Enrolados, nova adaptação da Disney baseada na animação de 2010. A informação foi divulgada pelo site Deadline.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Os detalhes do personagem ainda não foram revelados. Com o novo projeto, Luna amplia sua parceria com a Disney após participar de produções de Star Wars, incluindo a série Andor.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O filme terá Teagan Croft como Rapunzel e Milo Manheim (da franquia Zombies, do Disney Channel) no papel de Flynn Rider, o ladrão que ajuda a princesa a fugir da torre. Já Kathryn Hahn (Agatha Desde Sempre) interpretará a vilã Mãe Gothel.

Tudo sobre Enrolados

Até o momento, não há detalhes sobre a trama do live-action e a Disney também não divulgou detalhes sobre o início das filmagens nem uma data oficial de estreia para o remake.

Michael Gracey, do filme O Rei do Show, foi escalado para dirigir a partir de um roteiro de Jennifer Kaytin Robinson (Thor: Amor e Trovão). A produção ficará a cargo de Kristin Burr (Uma Sexta-Feira Mais Louca Ainda!, Cruella).

Lançada em 2010, a animação Enrolados arrecadou quase US$ 600 milhões em todo o mundo e acompanha a princesa Rapunzel, que possui cabelos mágicos e está presa em uma torre pela bruxa Gothel.

Ao completar 18 anos, ela foge com a ajuda do aventureiro Flynn Rider para seguir as misteriosas luzes flutuantes que aparecem em seu aniversário. Durante a jornada, Rapunzel descobre sua verdadeira identidade e encontra a liberdade longe do controle de Gothel.

A animação está disponível no Disney+. O live-action não tem data de estreia.

 

 

O post Enrolados: Live-action terá Diego Luna, de Andor, no elenco apareceu primeiro em Observatório do Cinema.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
DA
DA

Diego Almeida - Observatório do Cinema

    Diego Almeida - Observatório do Cinema
    01/05/2026 19:30
    SIGA
    x