Bike Camp cancela shows de Toni Garrido, Bikini e Mumuzinho

A programação do Brasília Bike Camp se estende até o domingo (3/5), na Torre de TV Digital. - (crédito: Reprodução/Instagram @brasiliabikecamp)

O Brasília Bike Camp, evento que reúne ciclismo e programações culturais, anunciou o cancelamento de três atrações musicais: Toni Garrido, Bikini e Mumuzinho.

Nas redes sociais, o Bike Camp afirmou que a apresentação do Grupo Benzadeus e de artistas locais estão mantidas. “O Brasília Bike Camp continua firme em seu propósito de promover saúde, movimento e qualidade de vida”, escreveu.

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O comunicado foi publicado nesta sexta-feira (1º/5) e justifica o cancelamento em razão do Decreto nº 48.509/2026, do fim de abril, que limitou os gastos do GDF.

O comunicado da organização gerou crítica de internautas pelo aviso menos de 24 horas do início da programação. A programação do evento se estende até o domingo (3/5), na Torre de TV Digital.