Nárnia: filme da Netflix é adiado e terá estreia global nos cinemas - (crédito: Observatorio do Cinema)

O novo filme de Nárnia, dirigido por Greta Gerwig, teve sua estreia adiada para 12 de fevereiro de 2027. A informação foi divulgada pelo site Deadline.

Intitulado Nárnia: O Sobrinho do Mago, o longa marca uma mudança importante na estratégia da Netflix, que planeja seu primeiro grande lançamento global nos cinemas.

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O filme terá exibição ampla ao redor do mundo, incluindo salas IMAX, com uma janela exclusiva de 54 dias antes de chegar ao streaming. Após esse período, o lançamento na plataforma está previsto para 7 de abril de 2027.

A decisão indica uma nova aposta da Netflix no circuito tradicional de cinema, algo que a empresa vinha evitando em lançamentos anteriores.

Apesar de já ter feito exibições em salas, como um especial de Guerreiras do K-Pop, que liderou a bilheteria nos Estados Unidos com 19 milhões de dólares, Nárnia será o primeiro projeto da empresa com lançamento global de grande escala.

Tudo sobre Nárnia

O longa vai adaptar O Sobrinho do Mago, obra que funciona como uma introdução ao universo criado por C.S. Lewis, mostrando as aventuras de Gregório e Polly em um bosque encantado que conecta diferentes mundos.

O elenco inclui Emma Mackey como a Feiticeira Branca, Carey Mulligan como a mãe de Digory, Daniel Craig como Tio Andrew e Meryl Streep como a voz de Aslam. Denise Gough viverá a implacável Dedra Meero e Louis Partridge também está confirmado, em um papel não revelado.

A direção ficou a cargo de Greta Gerwig (Barbie).

Nárnia será lançado primeiro nos cinemas, com estreia programada para o Dia de Ação de Graças (26 de novembro) e exibições em salas IMAX.

Posteriormente, o filme chega à Netflix em 25 de dezembro, como presente de Natal para os assinantes.

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