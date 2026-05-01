'The Pitt': ator muda de categoria no Emmy e perde chance histórica

A série The Pitt segue em alta após uma primeira temporada de sucesso, mas uma mudança nos bastidores pode impedir um feito histórico no Emmy. O ator Shawn Hatosy, que interpreta o Dr. Abbott, não será mais inscrito como ator convidado na premiação.

Embora pudesse repetir a vitória, a decisão muda completamente seu caminho na disputa, indicam projeções da indústria.

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Segundo informações, a HBO decidiu submeter Hatosy como ator coadjuvante na 2ª temporada, mesmo com o personagem aparecendo em menos episódios do que outros nomes do elenco.

Mudança altera cenário no Emmy

Com a decisão, Hatosy perde a chance de tentar algo inédito: vencer o Emmy de ator convidado em anos consecutivos pelo mesmo papel. Até hoje, nenhum ator conseguiu esse feito desde a criação da categoria, em 1975.

Apesar disso, o ator ainda pode alcançar outro marco. Caso vença como coadjuvante, pode se tornar o primeiro a conquistar o prêmio de ator convidado e, no ano seguinte, levar também o de ator coadjuvante.

Noah Wyle, intérprete do Dr. Robby, já venceu prêmios importantes como Emmy, Globo de Ouro e Critics Choice Awards por seu papel na produção.

Tudo sobre The Pitt

Criada por R. Scott Gemmill e ambientada em um hospital de Pittsburgh, a série, protagonizada por Noah Wyle (ER), acompanha o médico chefe Dr. Michael Robby Robinavitch e seus colegas em meio às dificuldades financeiras e múltiplos pacientes, enquanto lidam com crises pessoais, políticas, emocionais e éticas em um turno de 15 horas. Cada episódio se destina a cobrir uma hora desse turno.

Vale destacar que a produção reinventa as séries médicas pela abordagem extremamente realista dos dramas enfrentados pelos profissionais da saúde dos Estados Unidos. The Pitt foi bastante elogiada pelo público e pela crítica, alcançando uma aprovação de 95% no Rotten Tomatoes.

Este ano, a série acumulou 13 indicações ao Emmy e ganhou categorias de destaque, como Melhor Série Dramática e Ator Principal para Noah Wyle.

As duas temporadas de The Pitt estão disponíveis na HBO Max. A série já foi renovada para a 3ª temporada, que não tem previsão de estreia.

O post The Pitt: Ator muda de categoria no Emmy e perde chance histórica apareceu primeiro em Observatório do Cinema.