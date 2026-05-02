Os 10 mandamentos de Shakira para aproveitar o show de Copacabana

Shakira durante passagem de som em Copacabana nesta sexta-feira (1°/5) - (crédito: Mauro PIMENTEL / AFP)

Shakira já está no 'aquecimento' para o seu megashow gratuito na Praia de Copacabana neste sábado, 2. No Instagram, a cantora publicou uma lista com os 'mandamentos da loba' para curtir a apresentação no Rio de Janeiro.

A colombiana prometeu uma noite "inesquecível" e orientou que os presentes bebam água, usem leques e se divirtam. A expectativa é que o show atraia 2 milhões de pessoas.

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Os 'mandamentos' de Shakira para o show em Copacabana

Venha com sua matilha. Nesta noite, não venha sozinha.

Seu leque é indispensável. O calor do Rio não perdoa.

Você vai beber água. Uma loba hidratada dança mais.

Cuide de quem estiver do seu lado, mesmo que não conheça.

Chore se precisar. Lágrimas de alegria também contam.

Essa noite é sua, conquistada e merecida.

Sinta cada segundo.

Deixe o drama em casa. Dance, sorria, divirta-se.

Em Copacabana, as mulheres não choram.

Se preparem. Será inesquecível.

Shakira em Copacabana

Shakira se apresenta no projeto anual Todo Mundo no Rio, promovido pela prefeitura da cidade e pela iniciativa privada, neste sábado. Antes da colombiana, Madonna (2024) e Lady Gaga (2025) também fizeram megashows em Copacabana.

O show está marcado para começar às 21h45 e terá transmissão da TV Globo. A programação começa cedo: o DJ brasileiro Vintage Culture se apresenta entre 17h45 e 18h45, seguido pelo DJ Maz, das 19h às 20h30. Após a atração principal, haverá uma apresentação de Papatinho e Melody.