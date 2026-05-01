Maria Bethânia participa da passagem de som de Shakira em Copacabana

A cantora Maria Bethânia foi a grande surpresa durante a passagem de som do megashow de Shakira, realizada no fim da noite desta sexta-feira (1º/5), já na praia de Copacabana. O ensaio também contou com a participação de instrumentistas de samba, que subiram ao palco para ditar o ritmo da celebração. Esbanjando energia, a estrela colombiana cantou e dançou ao lado da icônica voz da MPB.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O show de Shakira está marcado para as 22h deste sábado (2/5). Pelo terceiro ano, a praia de Copacabana recebe uma estrela pop internacional. As areias do local já viram Madonna e Lady Gaga.
A Shakira está se preparando para fazer história amanhã! Ao chamar Maria Bethania ela mostra a gratidão com o Brasil ?? pic.twitter.com/hjE6bjyxSW— Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) May 2, 2026
Choque com público
Mais cedo nesta sexta-feira (1°) a cantora colombiana Shakira apareceu na sacada do Copacabana Palace e ficou atônita com a multidão aglomerada na Praia de Copacabana. Os fãs aguardavam a passagem de som da artista. Com as mãos na cabeça, Shakira questionou, incrédula: "Estão aqui por mim? Não! Por mim? Por quê? É só um ensaio".