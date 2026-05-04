Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda (4/5)

Hora de conferir o que o dia lhe trará - (crédito: Pixabay/Reprodução)

Só as almas perdidas continuam buscando o Paraíso, porque as que se encontraram entendem, sem que necessariamente o entendimento seja racional, que nasceram para se envolver na luta lendária entre o egoísmo predador e a distribuição graciosa da Vida.



As almas cansadas e entediadas buscam o Paraíso porque estão perdidas, se distanciaram do entendimento, não necessariamente racional, de que não se nasce neste planeta para passar férias, mas para desempenhar um papel na coreografia cósmica.



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A paz paradisíaca não sobrevém às almas que se isolam e renunciam à luta, mas àquelas que sacrificam tudo em nome desse patrimônio abstrato que são os princípios eternos, os fiéis retratos de como funciona a Vida que nos brinda com nossas vidas.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Tudo que de bom e de melhor sua alma pode e deve conquistar nesta parte do caminho será resultado de muita luta, deixando para trás um rastro de pessoas que antes eram conectadas com você, mas que deixaram de sê-lo.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

As verdades devem ser ditas, em nome de haver mais equilíbrio. Porém, o efeito imediato da expressão da verdade é o desequilíbrio, porque até esse momento as coisas se sustentavam sobre enganos muito bem estruturados.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

É preciso ser firme na defesa dos seus interesses, porque se você jogar para a plateia tentando evitar conflitos, o jogo virará contra você e, com certeza, não é isso que sua alma precisa nesta parte do caminho.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Como o mundo é feito de pessoas e anda mudando muito rapidamente, não é surpreendente que você se depare com informações que obrigam sua alma a enxergar as pessoas, que supostamente eram conhecidas, de um jeito diferente.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Para você se libertar das pessoas e situações que constrangem e oprimem será necessário sacrificar um pouco de conforto, mas essa seria uma condição passageira e aceitável tendo em vista a perspectiva da libertação.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Ainda que você não tenha os recursos necessários para seus projetos decolarem, continuem em frente mesmo assim, porque há recursos concretos e abstratos. Os concretos estão em falta, mas os abstratos sobram.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

O momento é oportuno para colocar as coisas em perspectiva e demandar equilíbrio e justiça, condições essas que o mundo não lhe oferecerá em bandeja de prata, ao contrário. Vale a pena ser firme e decisivo.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Há males que vêm por bem e também há contrariedades que indicam caminhos melhores para fazer o que se pretende. Porém, se você reage com irritação a essas contrariedades, perde também a capacidade de perceber.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Melhor não lançar mão de subterfúgios nesta parte do caminho nem tampouco carregar todo o peso em suas costas. Nesta parte do caminho é melhor você fazer a coisa certa, ainda que de imediato essa pareça errada.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

As soluções que as pessoas apresentam não são do seu agrado, mas servem mesmo assim, e se você as colocar em prática comprovará a afirmação. Portanto, melhor superar o turbilhão emocional e ser um pouco racional.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

As dúvidas inquietam, mas fazem pensar direito também, porque se você estivesse numa situação de total conforto é certo que não se dedicaria a tentar desvendar a melhor maneira de se lançar ao futuro. Com certeza.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Enquanto as vontades continuarem sendo maiores do que as oportunidades ou se essas estiverem fora do seu alcance, você continuará sonhando e fantasiando. Porém, há certa motivação no sonho que há de ser valorizada.