Aos 60 anos, Ana Paula Padrão revela rotina real de cuidados





Ana Paula Padrão abriu o jogo sobre como mantém a rotina de cuidados diários com a aparência. A apresentadora, de 60 anos, afirmou que, ao contrário do que muitos pensam, ela não trata atividades físicas e rotinas de cuidados como prioridade.

"Não me cuido tanto assim"

"Os médicos sempre elogiam: Que genética boa. Herdei da minha mãe! Eu não me cuido tanto assim. Trabalho mais do que deveria, durmo de maquiagem de vez em quando/sempre e como o que todo mundo come", contou ela, em entrevista à revista Quem.

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"Tento tomar cuidado com a minha alimentação na medida do possível. Não sou perfeita, mas treino bastante e como pouco. Isso ajuda. Mas não dá para ter uma rotina perfeita", explicou Ana Paula Padrão. Dentre alguns dos cuidados, a jornalista faz reposição hormonal há cerca de dez anos.

"Comecei a fazer a reposição hormonal quando fui histerectomizada. Então, senti muito pouco os efeitos. Estava com 50 anos. Para mim deu muito certo. Sei que não é o melhor método para todo mundo, mas acho que, se a gente se planejar, a gente vai passar melhor essa época", disse ela.

O texto Aos 60, Ana Paula Padrão revela rotina real de cuidados e afirma: Não me cuido tanto assim foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.



