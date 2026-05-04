De Meryl Streep a Lady Gaga: os salários do elenco de 'O Diabo Veste Prada 2' - (crédito: Observatorio do Cinema)

O Diabo Veste Prada 2 estreou com o maiore orçamento da franquia até aqui. A sequência reúne nomes do elenco original e novas participações, em um projeto que direcionou parte significativa do investimento para garantir o retorno desses artistas.

Cerca de duas décadas após o primeiro filme, a continuação foi estruturada como uma nova etapa da história, agora com um orçamento estimado em US$ 100 milhões. Desse total, aproximadamente metade foi destinada aos salários do elenco e participações especiais, refletindo a estratégia do estúdio em reforçar o peso dos nomes envolvidos.

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A trama retoma Miranda Priestly no comando da Runway enquanto o mercado editorial enfrenta mudanças, e a presença de personagens conhecidos ajuda a sustentar essa transição. A partir disso, o investimento nos cachês se torna parte do próprio desenho da produção, que aposta na força desses nomes para manter a continuidade da história.

Quanto ganha o elenco principal

Meryl Streep retorna como Miranda Priestly com um dos maiores salários do projeto, estimado entre US$ 10 milhões e US$ 15 milhões, valor que supera o recebido pela atriz no filme original. A diferença acompanha a posição da personagem dentro da narrativa e o peso da atriz na negociação.

Anne Hathaway, que volta como Andy Sachs, aparece em uma faixa entre US$ 7 milhões e US$ 10 milhões, mantendo um patamar alinhado aos trabalhos recentes da atriz em produções de grande orçamento.

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Já Emily Blunt, retomando o papel de Emily Charlton, teria negociado valores entre US$ 8 milhões e US$ 12 milhões, refletindo a evolução de sua carreira desde o primeiro longa.

Stanley Tucci, novamente como Nigel, integra o núcleo principal com o cachê menos expressivo, estimado entre US$ 2 milhões e US$ 4 milhões, mantendo sua presença como parte importante do ambiente da revista Runway.

Ao mesmo tempo em que retorna com seu elenco icônico, a continuação abre espaço para participações que também impactaram consideravelmente no orçamento.

Participações e novos nomes elevam os custos

Entre os destaques está a participação de Lady Gaga interpretando a si mesma, com um cachê aproximado de US$ 2,5 milhões, que inclui uma performance musical inédita.

Kenneth Branagh entra no elenco como o marido de Miranda, com valores estimados entre US$ 3 milhões e US$ 5 milhões, enquanto Simone Ashley assume o papel de uma nova assistente da editora, com salário na faixa de US$ 1 milhão a US$ 2 milhões.

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Patrick Brammall, como interesse amoroso de Andy, aparece em um intervalo inferior, entre US$ 750 mil e US$ 1,5 milhão.

O filme também inclui participações de nomes ligados diretamente ao universo da moda, como Donatella Versace e Naomi Campbell, cada uma com valores proporcionais ao tempo de tela e à relevância de suas aparições.

Lucy Liu completa esse grupo ao integrar o elenco em um papel de apoio com remuneração estimada entre US$ 2 milhões e US$ 3 milhões.

A decisão de investir uma parcela significativa do orçamento nos salários acompanha a proposta de manter a identidade da franquia ao mesmo tempo em que introduz novos elementos, além de refletir em tela o fenômeno que a franquia se tornou através da participação de nomes de peso.

O Diabo Veste Prada 2 está em cartaz nos cinemas.



