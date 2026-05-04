Após 35 anos na Globo, Humberto Martins estreia na Record em série bíblica - (crédito: Observatorio da TV)





Após 35 anos de trajetória na Globo, Humberto Martins assinou contrato com a Record para integrar o elenco da série bíblica A Ira do Herdeiro, cujas gravações começam neste mês de maio.

O projeto é produzido pela Seriella, responsável pelas novelas e séries bíblicas da emissora. Será o primeiro trabalho do ator na TV aberta fora da Globo desde 1988, quando participou de Olho por Olho, na extinta Manchete. Seu último papel na emissora carioca foi no especial Fábrica de Sonhos (2025). Entre os trabalhos marcantes, estão Quatro por Quatro (1994), Uga Uga (2000), Caminho das Índias (2009) e Travessia (2022).

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Na nova produção, Martins viverá o rei assírio Senaqueribe, descrito como imponente, estrategista e governante de mão firme, cuja presença inspira silêncio e obediência. A trama acompanha a história do rei Manassés, interpretado pelo novato Nicolas Vargas.

Com cerca de 20 episódios, a série terá direção-geral de Carlos Manga Jr., que trouxe nomes pouco habituados às produções bíblicas, como Virginia Cavendish. O elenco também inclui Anderson Di Rizzi, Werner Schünemann, Miriam Freeland e Cláudio Gabriel.

Além da exibição na Record, A Ira do Herdeiro também estará disponível no Disney+, em acordo já firmado entre a emissora e a plataforma de streaming.