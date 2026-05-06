Gabriela Duarte revela verdadeiro motivo de não querer casar com namorado





Gabriela Duarte, que namora com o empresário Fernando Frewka, deu detalhes inéditos sobre o atual relacionamento vivido. A atriz emplacou o novo romance após ter sido casada por 19 anos com o fotógrafo Jairo Goldfuss, pais de seus dois filhos, Manuela, de 19, e Frederico, de 14.

"É outra coisa"

Em entrevista ao podcast MenoTalks, a filha de Regina Duarte foi sincera ao afirmar que, apesar do envolvimento atual, casar não está em seus planos. "É uma outra coisa, diferente do que já vivi. É leve, é gostoso, é um namoro. Não casamos, não vamos casar", declarou.

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"A gente namora, a gente se vê quando dá. Ele trabalha, eu trabalho, eu tenho os meus filhos, ele não tem. É uma outra parada, é muito bom", disse Gabriela Duarte. Segundo ela, o encontro com o atual namorado surgiu através de seus irmãos.

"Reencontrei uma pessoa da minha adolescência, amigo dos meus irmãos. A gente a vida inteira estava meio junto. A gente não era amigo, mas ele era uma pessoa familiar. Estava nas festas e comemorações. Nos reencontramos e foi muito legal", derreteu-se a artista.

O texto Gabriela Duarte revela verdadeiro motivo de não querer casar com o novo namorado: É outra coisa foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.