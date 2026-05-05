João Vitor Silva, ator de Quem Ama Cuida, revela detalhes do namoro com a cantora IZA - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Vivendo uma fase intensa na carreira e na vida pessoal, João Vitor Silva falou abertamente sobre seu relacionamento com a cantora IZA, assumido publicamente durante o Carnaval de 2026. Em entrevista à coluna Play, do jornal O Globo, o ator destacou a conexão entre os dois e explicou a decisão de manter o namoro longe dos holofotes.

Segundo ele, a relação começou de forma natural e rapidamente ganhou importância em sua vida. "A gente se conectou de uma maneira muito linda e pura. Me impressionei no início, afirmou. O ator também contou que, mesmo já admirando a artista antes do envolvimento, passou a enxergar ainda mais a dimensão do talento dela ao conviver de perto: Sempre soube que ela era uma artista gigante, mas, por estar dentro da relação, tive a confirmação do tamanho dela".

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Apesar da visibilidade que ambos possuem, o casal optou por preservar ao máximo a intimidade. Para João Vitor Silva, é possível equilibrar a vida pública com momentos pessoais, desde que haja limites claros. "Sabemos que dá para viver lidando com a fama, mas a gente não quer viver provocando isso. Não temos interesse em tornar o namoro algo aberto. Queremos que continue sendo nosso", explicou.

O ator também reconheceu que a exposição é inevitável em alguns momentos, mas reforçou que o mais importante é valorizar o tempo a dois. "Eventualmente, seremos vistos porque faz parte, mas o cuidado é aproveitar o nosso tempo conectados", completou.

Além do romance, João Vitor Silva em breve viverá um momento de destaque na televisão com a novela Quem Ama Cuida, na qual interpreta um personagem de caráter ambíguo. A nova fase profissional coincide com uma etapa mais madura da vida, que, segundo ele, também influencia diretamente a forma como encara o relacionamento.

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