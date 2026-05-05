Casa do Patrão perde força e vê público despencar 30% em uma semana - (crédito: Observatorio da TV)





No ar há apenas uma semana, o novo reality da Record, Casa do Patrão, já se tornou um problema para a emissora. Além de ser alvo de críticas do público e da imprensa especializada, o formato criado por Boninho ainda não conseguiu firmar uma base sólida de público na televisão.

Em seus primeiros dias, acumulou mais derrotas do que vitórias contra o SBT e, ao entrar na segunda semana, voltou a amargar o terceiro lugar mesmo em uma segunda-feira, tradicionalmente mais fraca para a concorrente. Até o Galvão FC, que não contou com seu apresentador titular, conseguiu superar a atração.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Os números consolidados da Grande São Paulo mostram que o episódio exibido em 4 de maio registrou 3,3 pontos de média entre 22h37 e 23h48, com pico de 3,7. O índice representa uma queda de 30% em relação à estreia e não foi suficiente para alcançar a vice-liderança, ocupada pelo SBT com 3,6 pontos. No confronto direto com o Programa do Ratinho, a Record perdeu por 3,2 a 4,5.

O texto Casa do Patrão perde força e vê público despencar 30% em uma semana foi publicado primeiro no Observatório da TV.