Anitta diz que nova música com The Weeknd foi criada com gravações antigas

Anitta diz que a faixa foi criada a partir de uma sequência de áudios - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Anitta surpreendeu ao revelar que sua nova colaboração com o cantor The Weeknd, chamado RIO, a pegou de surpresa. Segundo a cantora, a faixa foi criada a partir de uma sequência de áudios gravada pela própria há anos atrás com um propósito totalmente diferente.

Em entrevista ao jornalista Bruno Rocha, o Hugo Gloss, a ‘girl from Rio’ contou que, há alguns anos, o seu amigo e produtor Mike Dean, que também trabalha com o astro canadense, entrou em contato afirmando que tocaria no Rio de Janeiro, e que gostaria de alguns áudios dela para compor seu trabalho.

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"Mandei 40 áudios para ele"

O resultado foi a canção São Paulo, que se tornou um grande hit sem que a artista soubesse que os áudios seriam utilizados em uma nova produção. "Anos e anos atrás, esse produtor, Mike Dean mandou mensagem e falou: ‘Cara, eu vou tocar no Rio e vai ser um baile funk e eu queria que você me mandasse umas vozes falando coisas de baile funk do Rio, para eu botar no meu set.’ Eu mandei um pack de, sei lá, uns 40 áudios para ele. E aí ele fez ‘São Paulo’ e apareceu do nada com isso, com ‘São Paulo’ pronto", relembrou Anitta.

Anitta, então, afirmou que a nova colaboração, ‘RIO’, também apareceu de surpresa, com base na sequência de áudios gravada anos atrás. "Eu dizia: ‘Gente, mas é que eu estou fazendo umas músicas que não têm nada a ver com isso.’ Aí ele [The Weeknd] falava: ‘Mas eu amei como soou. Eu estou amando essas palavras. Eu não quero que troque, eu estou amando.’ E eu pensando: ‘Ai, meu Deus.’, e eles lá em casa produzindo. Eu pensei que, poxa, eu poderia ter feito algo mais ‘uau’, mas ele amou", explicou.

O texto Anitta revela que nova música com The Weeknd foi criada com gravações antigas: Mandei 40 áudios foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.