Só quem é fã notou: Final de O Diabo Veste Prada 2 homenageia clássico de Harrison Ford - (crédito: Observatorio do Cinema)

O Diabo Veste Prada 2 está nos cinemas e seu final está gerando bastante conversa, especialmente entre quem conhece bem a história do cinema.

Em entrevista à Entertainment Weekly, o diretor David Frankel e Meryl Streep confirmaram que a cena que encerra o filme é uma homenagem direta a Uma Secretária de Futuro, a comédia romântica de 1988 protagonizada por Sigourney Weaver e Harrison Ford.

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A referência não é óbvia, mas uma vez que você sabe, não consegue deixar de ver.

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Qual é a homenagem?

O Diabo Veste Prada 2 encerra com um plano aberto de Nova York, a câmera se afastando lentamente da cidade enquanto os personagens ficam cada vez menores na paisagem urbana.

É exatamente o mesmo encerramento que Uma Secretária de Futuro usou em 1988, quando a câmera também se distanciava de Manhattan deixando os personagens perdidos na imensidão da cidade.

Frankel confirmou a intenção na entrevista: "Eles ainda estão juntos nisso. Ainda há espaço na balsa do Titanic. E essa é a balsa, certo?" Uma homenagem direta ao tipo de final que o filme de 1988 popularizou, onde a cidade se torna um comentário sobre o quanto cada pessoa é pequena diante de tudo que a cerca.

Streep foi ainda mais longe na interpretação da cena. Para ela, o plano aberto transmite algo sobre a condição de todos os personagens naquele momento: nenhum deles tem certeza do que vem a seguir, e essa incerteza é universal.

"Quando você afasta a câmera da cidade e vê aquelas três pessoas pequenas, isso se repete em cada prédio. Todo mundo está passando pelo mesmo tipo de suspensão no tempo. São como insetos em uma vitrine."

A atriz também chamou atenção para a fragilidade da solução que os personagens encontram no final: "É fantástico, como um deus ex machina vindo do espaço sideral, essa solução que eles encontram. Mas será que vai durar?"

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O filme que inspirou a homenagem

Uma Secretária de Futuro conta a história de Tess McGill (Melanie Griffith), uma secretária de Staten Island determinada a entrar no mundo corporativo. Ao descobrir que sua chefe Katherine Parker (Sigourney Weaver) roubou sua ideia de negócio, ela decide agir por conta própria com a ajuda do corretor Jack Trainer (Harrison Ford).

O filme foi um grande sucesso: concorreu a seis Oscars, incluindo Melhor Filme, Melhor Diretora e Melhor Atriz para Griffith, e venceu o de Melhor Canção Original com Let the River Run, de Carly Simon. O final com o plano aberto de Nova York se tornou uma das imagens mais reconhecíveis do cinema de final dos anos 1980.

O Diabo Veste Prada 2 está em cartaz nos cinemas brasileiros.

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