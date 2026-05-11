Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda (11/5)

A ILUSÃO DA INDIVIDUALIDADE

Data estelar: Lua míngua em Peixes.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A individualidade é um conceito que precisa de revisão, para podermos aproveitar a utilidade fundamental dessa e, ao mesmo tempo, evitar embarcarmos na ilusão que a individualidade contém.

Sua utilidade consiste em desfrutarmos de uma margem de manobra bastante ampla para tomarmos decisões íntimas e nos mantermos íntegros diante dos desafios existenciais que, em muitos casos, são tão desafiadores, valha a redundância, que ameaçam nos destruir.

A ilusão, tão arraigada que parece real, é imaginar que por sermos indivíduos não há nada que nos conecte às outras pessoas, semelhantes ou diferentes, e que, por isso, o que acontece aos outros não seja problema nosso. Essa é a ilusão da individualidade que nos isola e empobrece a cada instante existencial.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Opte por tudo que brindar com mais conforto e segurança, nesta parte do caminho você não precisa se expor demais nem tampouco arrumar briga com ninguém, a não ser para se defender do que algumas pessoas fizerem.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Agora é um bom momento para dinamizar os assuntos que andavam parados demais, ou estagnados como resultado da pouca ajuda que as pessoas ofereceram. Tome as iniciativas pertinentes a cada caso, dinamize.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Ainda que sua alma esteja cheia de receios quanto ao que seria melhor fazer diante das circunstâncias, procure continuar depositando um voto de confiança no mistério da vida, porque tudo indica que haverá soluções.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

A vida social tende a enriquecer muito sua percepção sobre o que anda acontecendo, e isso é muito importante, porque evita que sua alma fique engessada em pontos de vista que, provavelmente, não são mais pertinentes.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

A maré está boa, mas o mar é sempre misterioso e profundo, portanto, faça seu jogo, mas não mostre todas suas cartas, apenas aproveite a boa onda que circula neste momento, sem pretender que, por si só, ela solucione tudo.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Procure socializar o máximo possível nesta parte do caminho, porque as oportunidades mais interessantes surgirão, provavelmente, de conversas banais e que aparentemente não teriam nada a ver com o que você busca.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Para que as suspeitas sejam comprovadas, será necessário fazer uma investigação discreta para verificar se há mínima coerência entre o que as pessoas dizem e fazem. Conheça melhor as pessoas com que você se relaciona.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Procure seguir a linha proposta pelas pessoas mais representativas com que você se relaciona atualmente, porque mesmo que elas contradigam suas intenções, haveria algo de sábio em seguir suas propostas.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Evite querer se livrar das complicações o mais rapidamente possível, porque assim você deixaria de aproveitar o cenário para luzir sua habilidade de preservar o eixo quando todo o resto das pessoas perde a cabeça.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Procure aproveitar o momento para desfrutar de tudo que está ao seu alcance, todas essas coisas que ficam acumuladas sem uso e que, agora, podem servir para facilitar sua vida. Compartilhe o regozijo também.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Ainda que as tarefas da rotina sejam inúmeras e eclipsem o bom momento que sua alma vive, procure aceitar essa condição, porque quanto mais você tentar se livrar dessa, muito provavelmente irá ficar mais forte ainda.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Todas essas pontas soltas que dariam ansiedade em você quando as percebe, neste momento podem e devem ser amarradas de um jeito elegante e alegre. A ansiedade, agora, seria perda de tempo e de energia. Desnecessária.