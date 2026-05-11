



Virginia Fonseca abriu o coração sobre a maternidade. A influenciadora, que é mãe de Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1, frutos do seu antigo casamento com Zé Felipe, destacou os aprendizados que carrega e os valores que pretende repassar aos herdeiros.

"Quero passar respeito e caráter"

Em entrevista à revista Caras, a empresária descreveu: "Acho que a maior lição que quero passar é sobre amor, respeito e caráter. Quero que eles cresçam sabendo a importância de tratar as pessoas bem, de serem honestos e de lutarem pelos sonhos deles", iniciou.

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"Vou ter muito orgulho se eles levarem isso para a vida, porque, para mim, isso vale mais do que qualquer coisa", disse Virginia Fonseca. Apesar da rotina intensa, a namorada do jogador Vini Jr. destacou que tenta se fazer presente da melhor forma possível na vida dos herdeiros.

Com certeza existem desafios. Tem dias que são mais puxados, que bate cansaço, culpa isso é real. Mas eu aprendi a não me cobrar tanto e entender que não dá para dar conta de tudo perfeitamente. Eu faço o meu melhor como mãe e como profissional, e isso já é suficiente. Também tento incluir meus filhos na minha rotina sempre que posso, porque eles fazem parte de tudo isso, confessou Virginia.

O texto Virginia Fonseca desabafa sobre dificuldades na maternidade: Quero passar respeito e caráter foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.