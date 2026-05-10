Dia das Mães: Rafa Kalimann mostra a rotina com a primeira filha

Dia das Mães: Rafa Kalimann mostra em detalhes a rotina da primeira filha - (crédito: Reprodução/Instagram/@hannarocha)





Rafa Kalimann é o grande destaque da série documental Tempo Para Amar, exibida no sábado (9/5) pelo GNT. Basicamente, ela mostra como foi a gestação da sua primeira filha, Zuza, com o cantor Nattan.

"É um documentário idealizado por mim nos primeiros meses de gestação, com o desejo de ter proximidade com mulheres que passaram por essa experiência. Tinha muita sede de compartilhar de forma real, muito aberta e vulnerável o que estava vivendo, porque sentia vontade de dar um abraço em outras mães e de receber esse abraço. Foi uma forma de me entender dentro da maternidade", explicou em entrevista ao gshow.

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"Foi lindo esse processo porque não tinha ideia desse roteiro, do que viria depois, fui vivendo como tinha que ser e isso vem no documentário de forma muito natural. Tem momentos e pontos de diálogo que vão ser importantes para outras famílias", reforçou.

Em sua recente participação no Saia Justa, Rafa Kalimann confessou que teve depressão durante a gravidez, algo comum e silenciado por muitas mulheres. "Estou sozinha na cozinha e essa cena me pega muito. Lembro do sentimento que estava, mas não consigo identificá-lo naquele momento. Não estava sozinha em casa, mas sentia-me completamente isolada. Foi um fator presente no final da gestação. Quando assisto àquela cena, ela traduz por completo o que foi o primeiro episódio do documentário".