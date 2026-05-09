Quem Ama Cuida aposta em suspense, drama, romance e elenco estrelado para repetir fórmula de sucesso - (crédito: Observatorio da TV)





A Globo prepara mais uma grande aposta para o horário nobre com a estreia de Quem Ama Cuida, próxima novela das nove que substituirá Três Graças. Cercada de expectativa, a trama chega com ingredientes clássicos do folhetim brasileiro: romance impossível, disputa por herança, assassinato misterioso, vilões ambiciosos e um elenco repleto de estrelas.

A produção marca mais uma parceria entre Walcyr Carrasco e Cláudia Souto na criação da história, além de contar com a direção artística de Amora Mautner, uma das diretoras mais bem-sucedidas da dramaturgia da emissora nos últimos anos. E só essa combinação já é suficiente para despertar atenção no público.

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Globo aposta em fórmula clássica do horário nobre

Nos últimos anos, a Globo vem alternando novelas das nove mais experimentais com produções que apostam em elementos tradicionais do gênero. E Quem Ama Cuida claramente segue a segunda linha.

A trama apresenta uma protagonista popular, sofrida e batalhadora, interpretada por Letícia Colin, que perde o marido e ainda vê sua família destruída após uma grande enchente. É aquele típico começo de novela pensado para gerar identificação imediata com o telespectador.

Mas existe um diferencial importante: a mocinha não aparenta seguir o perfil excessivamente inocente e passivo que muitas protagonistas ainda carregam. A personagem promete ter mais personalidade, atitude e conflitos morais mais complexos, algo essencial para aproximar o público atual da história.

Antônio Fagundes volta à Globo em papel decisivo

Outro grande destaque é o retorno de Antônio Fagundes à Globo. O ator interpreta um milionário já debilitado, cercado por familiares interesseiros que aguardam ansiosamente pela herança.

É justamente aí que a novela encontra seu principal motor dramático. O personagem decide se casar com a cuidadora, interpretada por Letícia Colin, para impedir que sua fortuna fique nas mãos da família. A decisão desencadeia uma guerra familiar marcada por manipulação, ódio e acusações.

Quando o milionário morre, surge o principal mistério da trama: afinal, quem matou o ricaço?

A partir desse momento, Quem Ama Cuida passa a funcionar também como um suspense investigativo, algo que costuma prender a atenção do público no horário nobre.

Isabel Teixeira deve roubar a cena como vilã

Se existe algo que novelas de Walcyr Carrasco costumam entregar bem, são vilões fortes. E tudo indica que Isabel Teixeira terá exatamente essa função na trama.

A atriz surge como um dos grandes nomes do núcleo antagonista e promete liderar a família obcecada pela herança do milionário. É aquele tipo de personagem que movimenta a novela, cria conflitos e gera repercussão nas redes sociais algo fundamental para uma produção atual.

Aliás, o elenco impressiona. Além de Letícia Colin, Antônio Fagundes e Isabel Teixeira, a novela reúne nomes como Chay Suede, Renato Góes, Alexandre Borges, Flávia Alessandra, Agatha Moreira, Tony Ramos, Tatá Werneck, João Vitor Silva e Reiner Cadete.

Romance impossível deve ser um dos pontos altos

Claro que uma novela das nove também precisa de romance forte. E Quem Ama Cuida aposta justamente em um amor proibido para sustentar boa parte da trama.

O personagem de Chay Suede se apaixona pela protagonista, mas acaba impedido de viver esse relacionamento devido ao casamento dela com o milionário e aos conflitos familiares que cercam a herança.

É aquele clássico amor que não pode acontecer no início da novela, mas que o público sabe que será desenvolvido ao longo dos capítulos. Uma fórmula tradicional, mas que ainda funciona muito bem quando existe química entre os protagonistas.

Produção cinematográfica e expectativa alta

Além da história carregada de drama, suspense e romance, a Globo também aposta em uma estética mais sofisticada para a novela. A emissora vem investindo pesado em produções com visual cinematográfico, direção dinâmica e fotografia mais moderna para aproximar suas novelas da linguagem das séries de streaming.

E isso deve aparecer com força em Quem Ama Cuida.

A expectativa é grande justamente porque a novela reúne praticamente todos os elementos que costumam funcionar no horário nobre: elenco forte, autora experiente, direção consolidada, mistério central e conflitos familiares intensos.

Quem Ama Cuida tem potencial para ser um grande sucesso?

Ainda é cedo para afirmar, mas a novela claramente chega com potencial para se transformar em um dos grandes sucessos da Globo nos últimos anos.

Walcyr Carrasco raramente erra quando aposta em tramas populares, acessíveis e recheadas de reviravoltas. E, ao contrário de novelas excessivamente conceituais, Quem Ama Cuida parece apostar justamente no entretenimento clássico que o público do horário das nove gosta de acompanhar.

Agora resta esperar pela estreia para descobrir se a produção conseguirá transformar toda essa expectativa em audiência, repercussão e engajamento. Mas, no papel, a novela já parece ter tudo para funcionar.

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