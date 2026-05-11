'Três Graças': final terá queda de Ferette, traição de Helga e julgamento

A reta final de Três Graças promete uma sequência de confrontos, reviravoltas e acertos de contas que devem mudar o destino dos principais personagens da trama. Depois de meses manipulando situações e escapando de denúncias, Ferette e Arminda começam a perder o controle da situação nos próximos capítulos da novela.

As consequências chegam após Paulinho conseguir provas comprometedoras envolvendo Ferette e Edilberto. Com ajuda de Rogério , Gerluce e Zenilda, os áudios e mensagens trocados entre os aliados do empresário serão expostos em uma coletiva de imprensa, provocando desespero nos vilões e acelerando a queda dos dois.

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Escândalo público coloca Ferette contra a parede

Determinados a desmontar o esquema comandado por Ferette, Paulinho e Rogério organizam uma ofensiva pública contra o empresário. Durante uma coletiva, Zenilda apresenta aos jornalistas o conteúdo encontrado no celular de Edilberto, revelando mensagens e áudios que comprometem diretamente o empresário.

A exposição das provas abala a estrutura construída por Ferette ao longo da trama. Sem apoio político e pressionado pelas denúncias, o personagem entra em colapso ao descobrir que os casamentos dos filhos aconteceram apesar de suas tentativas de controle. Encurralado, ele decide fugir.

Nos capítulos seguintes, Ferette ainda tenta reagir. O empresário procura abrigo na Chacrinha e articula um novo plano contra Gerluce, convocando Samira para ajudá-lo em uma armadilha. Ao mesmo tempo, ele perde uma de suas últimas aliadas ao descobrir que a delegada Marise foi afastada do caso.

Helga rompe com Arminda e entrega crimes à polícia

Outra virada importante da semana envolve Helga. Depois de ser cúmplice e proteger Arminda, a governanta finalmente se volta contra a patroa após se sentir humilhada e descartada.

Tudo muda quando Arminda pede que Helga a ajude a sustentar uma nova versão dos fatos para tentar se colocar como vítima de Ferette. A reação, porém, é completamente diferente do esperado. Ressentida, Helga procura a polícia e decide mudar oficialmente seu depoimento.

Diante do delegado, ela afirma que Arminda foi responsável pelas mortes de Célio e Edilberto. Em um depoimento explosivo, Helga admite ter participado da ocultação das consequências dos crimes, mas joga toda a responsabilidade sobre a empresária.

A revelação acelera ainda mais a queda de Arminda. Sem saída, a personagem passa a se esconder enquanto a polícia expede um mandado de prisão contra ela.

Gerluce e aliados enfrentam julgamento

Enquanto os vilões tentam escapar das consequências de seus atos, Gerluce e seus aliados também precisarão responder à Justiça. Nos capítulos finais, a presidente da fundação estará no banco dos réus ao lado de Joaquim, Misael, Júnior e Viviane.

O grupo será julgado pela expropriação da estátua, ação que marcou uma das fases mais intensas da novela. Durante o julgamento, Zenilda assume a defesa dos acusados e argumenta que o crime ocorreu motivado por uma causa social, já que o dinheiro foi usado para compra de remédios destinados à população.

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A promotoria, no entanto, adota um tom duro e reforça que a motivação não anula o caráter criminoso da ação. Apesar da condenação, a Justiça decide converter a pena em prestação de serviços comunitários.

A possibilidade de condenação de Gerluce mobiliza os moradores da Chacrinha. Nos últimos capítulos, a comunidade organiza um protesto em defesa da personagem, transformando o movimento em um ato de apoio popular.

Três Graças chega ao fim no dia 15 de maio de 2026. O último capítulo da novela das nove da Globo será exibido na sexta-feira, com reprise prevista para o sábado, 16, além de ficar disponível no Globoplay.