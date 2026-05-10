Ator da série Sandy & Júnior deixou atuação e virou gerente de pizzaria

Ator da série Sandy & Júnior virou gerente de pizzaria e desabafa: "Fui caminhar por lugares alternativos" - (crédito: Observatorio dos Famosos)





José Trassi até hoje é lembrado por ter atuado no seriado Sandy & Junior (1999), da Globo, em que interpretou Dodô, o braço direito do protagonista. Apesar do sucesso e visibilidade alcançada, o ator apontou que não conquistou novas oportunidades na emissora.

"Depois que eu saí da TV Globo, eu só voltei a trabalhar na emissora em dois ou três trabalhos pontuais mesmo após haver passado pela TV Cultura e pela Record TV. Acabei fazendo minha carreira muito com publicidade, locução, dublagem e audiovisual aqui em São Paulo", declarou o ator, em entrevista ao site Heloísa Tolipan.

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"Fui caminhar por lugares alternativos"

Sincero, José Trassi destacou que se tornou um dos seletos atores do meio artístico que não tiveram novas oportunidades na telinhas e se aventuraram em outros campos. "Fui aquele ator que saiu da TV, foi para o teatro underground, cinema, trabalhando meio por fora das novelas até por uma coisa rebelde, que eu só fui curar depois na terapia. Fui caminhar por lugares alternativos e por outras alternativas", disse.

À época da pandemia, o ator de Sandy & Junior contou que se tornou gerente de uma pizzaria de dark kitchen no Rio de Janeiro. Apesar dos desafios, ele ressaltou suas conquistas: "Eu acho que assim, eu agradeço por não ter pautado a minha vida artística pela televisão, porque me trouxe muito conteúdo", declarou. "Esse momento da minha vida vem para me revelar que eu me sinto cada vez mais preparado, enquanto pessoa, tanto na parte física, mental, aquele amadurecimento quanto artista. Estou com 40 anos", concluiu José Trassi.

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