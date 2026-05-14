Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta (14/5)

Data estelar: Mercúrio em conjunção superior ao Sol.



Dedica algumas horas de hoje a te debruçar intelectualmente sobre esses problemas difíceis para os quais não encontraste solução, porque agora é provável que enxergues tudo com mais sabedoria e serenidade.



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Evita o temor de enfrentar teus problemas, porque nem sempre o medo é uma profecia de que algo errado aconteceria, ele também é a medida da intensidade de uma experiência em que tua alma se envolva.



Por isso, não posso te garantir que não sentirás medo, o que posso te garantir é que, se não temes o medo e o deixas conversar um pouco com tua consciência, muito provavelmente te servirá para encontrar uma resposta sábia para teus problemas difíceis. Nada é simples na experiência humana, mas isso não significa que devamos sofrer o tempo inteiro, pois, há também alegria para desfrutar.





ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)



Cuide bem de você, não apenas porque você é a única pessoa que conhece bem suas necessidades, como também para se preparar para tudo que vem vindo por aí e que vai precisar de você com saúde e muito boa vontade.



TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Procure atuar com clareza, para que todas as pessoas entendam seus movimentos. Agora não é hora apropriada para fazer mistério nem tampouco guardar segredo sobre suas pretensões. Agora é hora de se expressar.



GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Os sorrisos afáveis e a simpatia são boas condições que amenizam os relacionamentos, porém, você já deveria saber, por experiência, que em muitos casos há sorrisos e simpatias fingidas. Isso é algo para se tomar cuidado.



CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Essas pessoas que circulam pela sua vida agora, trazem informações que enriquecem a alma, mas que, ao mesmo tempo, produzem questionamentos, porque derrubam os convencimentos aos quais tinha se acostumado.



LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Fazendo o certo, seguindo pela linha da retidão, ainda que não seja possível garantir a vitória absoluta, pelo menos você terá dado o exemplo de que é possível administrar tudo com sabedoria. Esse é um patrimônio.



VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

As boas e as más pessoas circulam por aí misturadas, portanto, é melhor continuar socializando ciente disso e aproveitar para exercitar o discernimento, função mental capaz de distinguir umas e outras pessoas. É assim.



LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Aceite os riscos e aposte alto no seu futuro, porque mesmo que os resultados não venham a ser tão bons quanto imaginados, no mínimo você ganhará a experiência de se perceber jogando alto apesar do medo nas entranhas.



ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Faça a experiência de abrir mão de sua necessidade de controle e liderança, outorgando essas condições às pessoas com que você se relaciona e que representam aquilo que é desejável acontecer. Em frente com isso.



SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

As complicações não são necessariamente um sinal de que se deva corrigir o rumo das coisas, ao contrário. As complicações surgem justamente porque o caminho está correto, e tudo segue de acordo aos planos.



CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Você está no lugar certo, mesmo que não seja do seu total agrado. Por que é o lugar certo? Porque por esse circulam as pessoas com que você pode estabelecer laços de cooperação que vão facilitar muito a sua vida.



AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Quando a alma se sente segura e confortável no ambiente em que passa uma boa parte do tempo, tudo o mais tende a ser visto com bastante alegria. Procure, por isso, investir o tempo necessário para arrumar o ambiente.



PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Preserve a lucidez diante de tudo que anda acontecendo, porque se você se deixar levar pela ansiedade e o mau humor, as coisas que poderiam ser solucionadas com relativa facilidade se tornariam difíceis de administrar.