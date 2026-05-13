Valor que Flávio pediu a Vorcaro é 4 vezes maior que orçamento de 'O agente secreto'

O ex-presidente será interpretado pelo ator norte-americano Jim Caviezel, conhecido pelo filme "A Paixão de Cristo" de 2004 - (crédito: Reprodução/Instagram @therealjimcaviezel)

Os R$ 134 milhões pedidos em áudio divulgado nesta quarta-feira (13/5), atribuído ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para a produção do filme “Dark Horse”, sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), equivalem a cerca de US$ 24 milhões. Esse valor é quase cinco vezes superior ao orçamento estimado de “O Agente Secreto”, filme indicado a quatro Oscars, e representa cerca de um quarto do custo previsto de “O Diabo Veste Prada 2”, produção de Hollywood estimada em US$ 100 milhões.

Além disso, o projeto “Dark Horse” já teria recebido ao menos R$ 61 milhões entre fevereiro e maio de 2025, segundo informações publicadas pela Intercept Brasil.



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Embora distante dos grandes blockbusters de Hollywood, o orçamento citado por Flávio Bolsonaro aproxima o projeto de produções internacionais de médio porte que fizeram sucesso nos cinemas nos últimos anos. O vencedor do Oscar “Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo” teve orçamento estimado em US$ 25 milhões, praticamente o mesmo valor equivalente aos R$ 134 milhões mencionados no áudio.

Já “Parasita”, primeiro longa de língua não-inglesa a vencer o Oscar de "Melhor Filme", custou cerca de US$ 15 milhões. O terror “Corra!”, dirigido por Jordan Peele, foi produzido com cerca de US$ 4,5 milhões e arrecadou mais de US$ 250 milhões mundialmente. Já “Whiplash: Em Busca da Perfeição” de 2014, teve orçamento de aproximadamente US$ 3 milhões e venceu três Oscars.

Mesmo os R$ 61 milhões já recebidos pelo projeto “Dark Horse”, cerca de US$ 11 milhões, superam produções brasileiras recentes de destaque. O longa “O Agente Secreto” teve orçamento estimado em R$ 28 milhões, menos da metade do valor já ligado ao projeto sobre Bolsonaro.

Outro caso emblemático do cinema nacional é "Minha Mãe é uma Peça 3", que detém o recorde de maior bilheteria de um filme brasileiro. O longa estrelado por Paulo Gustavo teve orçamento estimado em cerca de R$ 25 milhões.

Dentro do cinema brasileiro, um dos maiores orçamentos já registrados foi o de “Chatô, o Rei do Brasil”, que custou cerca de R$ 24 milhões após décadas de produção. Atualmente, filmes nacionais de grande porte costumam variar entre R$ 15 milhões e R$ 30 milhões.

Assim, mesmo considerando apenas os R$ 61 milhões apontados até agora, o projeto “Dark Horse” já ultrapassaria alguns dos maiores investimentos da história recente do cinema brasileiro.



O que é o filme “Dark Horse”?

O projeto “Dark Horse” é um longa-metragem sobre a trajetória política de Jair Bolsonaro. Segundo as informações divulgadas até agora, a produção estaria sendo coordenada por Eduardo Bolsonaro e tem previsão de estreia para setembro de 2026 nos cinemas.

O nome do filme faz referência à expressão em inglês usada para definir candidatos considerados improváveis que acabam ganhando força política. O ex-presidente será interpretado pelo ator norte-americano Jim Caviezel, conhecido pelo filme "A Paixão de Cristo" de 2004.