Suzana Alves abriu o jogo e surpreendeu ao confessar que enfrentou uma fase difícil durante o processo de distanciamento da imagem de símbolo sexual depois de viver Tiazinha, personagem que surgiu no programa H, da Band, apresentado por Luciano Huck, na década de 1990.

Em entrevista ao podcast +Forte, a ex-assistente de palco afirmou que a questão sensual lhe proporcionava um certo limite profissional, e ela buscou quebrar esse paradigma.

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"A questão da sensualidade me limitava. Falavam: "Ela só fez sucesso por causa do corpo". Aquilo doía em mim porque sabia do meu talento e da minha capacidade artística. Sabia por que aquilo era uma missão na minha vida. Mas só eu. A personagem ficou muito maior do que eu", disse Suzana Alves. A ex-Tiazinha, por sua vez, lembrou os momentos em que enfrentou um quadro de depressão.

"Tinha medo. Estava vivendo uma depressão e não podia dar nome. Não sabia dar nome. Naquela época, a gente não falava muito sobre isso porque as pessoas achavam que você era maluco. Tinha medo de confessar para as pessoas os pensamentos que eu tinha. Não tinha muita vontade de viver", relembrou a famosa. Para ela, sua virada de chave há 20 anos, antes mesmo de sua conversão religiosa.

"Deus foi me tocando e me levando para um vazio. O buraco que faltava em mim era exatamente do tamanho de Deus. Comecei a comprar vários cadernos e falar com Ele na escrita. Foi a intuição do Espírito Santo me ajudando porque eu não teria aguentado. Quando você cala a fala, o corpo cala. Não voltei para Jesus. Realmente me converti, há 20 anos, a partir da leitura do livro "Uma vida com propósito". Mudei a rota", refletiu Suzana Alves.

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O texto Suzana Alves relembra depressão após sucesso como Tiazinha: Tinha medo foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.