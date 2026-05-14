Milly Alcock, a Supergirl, vem ao Brasil em junho para divulgar o filme

Atriz australiana virá ao Rio de Janeiro acompanhada de diretor e roteirista - (crédito: Divulgação)

Os fãs da Supergirl já têm um encontro marcado no Rio de Janeiro: a atriz australiana Milly Alcock, intérprete da heroína Kara Zor-El, passará pelo Brasil, entre 13 e 15 de julho, para divulgar o filme que estréia nos cinemas brasileiros em 25 de junho.

Além da protagonista, o diretor de Supergirl, Craig Gillespie, a roteirista Ana Nogueira e o produtor e Co-CEO da DC Studios, Peter Safran, estarão presentes na ação de divulgação do longa.

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A trama sci-fi promete expandir o universo dos herois da DC Comics se baseando na saga dos quadrinhos escrita por Tom King e desenhada pela brasileira Bilquis Evely. Ao lado do cachorro Krypto, o Supercão, a Supergirl embarca em uma jornada espacial em busca de novas aventuras.

O filme também conta com as participações de David Krumholtz, como Zor-El, Emily Beecham, como Alura In-Ze, e Jason Mamoa, que volta ao universo DC como o mercenário Lobo.