Fátima Bernardes desabafa sobre síndrome após saída dos filhos de casa: "Deprimida" - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Fátima Bernardes abriu o coração sobre como lidou com algumas mudanças drásticas em sua vida pessoal, ocasionadas principalmente pela mudança dos filhos, Beatriz, Laura e Vinícius, de 26 anos, que passaram a seguir seus sonhos.

"Deprimida"

Em entrevista à revista Quem, a apresentadora refletiu sobre o chamado síndrome do ninho vazio. Eu não tive aquela [característica da] síndrome de ficar deprimida, explicou. [Mas] eu imaginava que quem passava por isso era uma pessoa que se dedicou só à criação dos filhos, sem uma vida própria. E eu tinha uma vida própria, muitos amigos, declarou.

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Apesar disto, Fátima Bernardes reconhece que a saída dos filhos marcou o encerramento de um ciclo importante. Existe a sensação de que uma fase se fechou. Você concluiu mais uma etapa da sua vida e o que você faz com o resto da sua vida? Começa a se readaptar, disse.

A jornalista contou que passou a enxergar os ganhos e perdas da nova dinâmica familiar. Eu seria hipócrita se dissesse que não tinha dias em que era bom chegar em casa exausta e não precisar dar atenção, compartilhar, confessou.

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