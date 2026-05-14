InícioPolítica
ELEIÇÕES 2026

Lula cobra senadores por regulação da inteligência artificial

A mensagem ocorreu em discurso realizado na entrega de imóveis do Minha Casa, Minha Vida, na Bahia. Os senadores Jaques Wagner, líder do governo, e Otto Alencar, presidente da CCJ na Casa, estavam presentes no evento

Ao cobrar a regulação da IA, Lula ainda demonstrou preocupações com o uso da tecnologia para produzir desinformação - (crédito: Reprodução/Youtube LulaOficial)
Ao cobrar a regulação da IA, Lula ainda demonstrou preocupações com o uso da tecnologia para produzir desinformação - (crédito: Reprodução/Youtube LulaOficial)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cobrou nesta quinta-feira (14/5) a regulamentação da inteligência artificial (IA). Em recado direcionado aos senadores Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo, e Otto Alencar (PSD-BA), presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) na Casa, Lula disse ser necessário evitar que a IA interfira nas eleições.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

“É importante que a gente tenha em conta, Wagner, e Otto, o que que pode ser feito do ponto de vista legislativo para a gente discutir com verdade esse negócio inteligente artificial. A inteligência artificial ajuda muito na saúde, na educação e na tecnologia Mas na eleição será que é necessário inteligência artificial na eleição”, protestou Lula, em parte de seu discurso realizado em uma fábrica de fertilizantes, na Bahia. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Ao cobrar a regulação da IA, Lula ainda demonstrou preocupações com o uso da tecnologia para produzir desinformação. “As pessoas têm que votar numa coisa verdadeira de carne e osso as pessoas não podem votar numa mentira", disse o presidente.

Os argumentos sobre a IA, segundo o discurso do presidente, ocorreram após o petista ter conversado sobre o assunto com o ministro Kássio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), em sua posse à frente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

“Estava na posse do novo presidente do TSE e ele disse uma coisa assim: ‘Eu vou proibir inteligência artificial dois dias antes das eleições. Eu achei maravilhoso”, pontuou.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Francisco Artur de Lima

Repórter

Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio

Por Francisco Artur de Lima
postado em 14/05/2026 18:20
SIGA
x