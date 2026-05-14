Lula cobra senadores por regulação da inteligência artificial

Ao cobrar a regulação da IA, Lula ainda demonstrou preocupações com o uso da tecnologia para produzir desinformação - (crédito: Reprodução/Youtube LulaOficial)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cobrou nesta quinta-feira (14/5) a regulamentação da inteligência artificial (IA). Em recado direcionado aos senadores Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo, e Otto Alencar (PSD-BA), presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) na Casa, Lula disse ser necessário evitar que a IA interfira nas eleições.

“É importante que a gente tenha em conta, Wagner, e Otto, o que que pode ser feito do ponto de vista legislativo para a gente discutir com verdade esse negócio inteligente artificial. A inteligência artificial ajuda muito na saúde, na educação e na tecnologia Mas na eleição será que é necessário inteligência artificial na eleição”, protestou Lula, em parte de seu discurso realizado em uma fábrica de fertilizantes, na Bahia.

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Ao cobrar a regulação da IA, Lula ainda demonstrou preocupações com o uso da tecnologia para produzir desinformação. “As pessoas têm que votar numa coisa verdadeira de carne e osso as pessoas não podem votar numa mentira", disse o presidente.

Os argumentos sobre a IA, segundo o discurso do presidente, ocorreram após o petista ter conversado sobre o assunto com o ministro Kássio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), em sua posse à frente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

“Estava na posse do novo presidente do TSE e ele disse uma coisa assim: ‘Eu vou proibir inteligência artificial dois dias antes das eleições. Eu achei maravilhoso”, pontuou.