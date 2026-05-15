Leonardo comenta possibilidade de gravar cenas de nudez em produções - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Leonardo chamou atenção ao participar de uma entrevista com o filho, João Guilherme, durante a première do filme O Rei da Internet, realizada em Goiânia.

Em um momento divertido do bate-papo, o cantor respondeu sem filtros a uma pergunta feita pelo ator sobre a possibilidade de gravar cenas de nudez em produções audiovisuais.

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Você gravaria cena de nudez tranquilo?, perguntou o ator logo no início. Leonardo admitiu que sentiria certo constrangimento diante das câmeras. Não, tranquilo não, né? Mas assim, como profissional, respondeu ele.

Em tom de brincadeira, João Guilherme provocou o pai ao comentar que vergonha não parecia ser um problema para ele. Vergonha você não tem, disse. Vergonha tenho, mas demorou, né? Mas eu gravaria, assim, com um pouco de vergonha. É porque não tem só a gente é muita gente onde você vê, completou.

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