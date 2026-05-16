Elenco de Quem Ama Cuida: saiba quem é quem na nova novela da Globo - (crédito: Observatorio dos Famosos)

A nova novela das nove da TV Globo, Quem Ama Cuida, chega cercada de expectativa e promete reunir drama, romance, mistério e conflitos familiares. Escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, a trama estreia em 18 de maio e acompanha a trajetória de Adriana, uma mulher que perde tudo após uma tragédia e acaba envolvida em uma poderosa família marcada por ambição e segredos.

Confira abaixo a lista dos personagens já confirmados na novela:

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Adriana (Letícia Colin): fisioterapeuta batalhadora que enfrenta uma série de tragédias antes de entrar para a família Brandão.

Pedro (Chay Suede): advogado idealista que conhece Adriana em um abrigo e se apaixona por ela.

Arthur Brandão (Antonio Fagundes): empresário milionário do ramo de joias que propõe um casamento de fachada para Adriana.

Pilar (Isabel Teixeira): irmã de Arthur, movida pela inveja e pela ambição em relação à fortuna da família.

Brigitte (Tata Werneck): filha de Pilar, conhecida por seus comportamentos impulsivos e obsessivos.

Ingrid (Agatha Moreira): designer de joias que prefere viver relacionamentos sem compromisso.

Rafael (João Vitor Silva): médico bem-sucedido e sobrinho de Arthur Brandão.

Ulisses (Alexandre Borges): irmão de Arthur que vive escondendo problemas financeiros e um vício em apostas.

Fábia (Flávia Alessandra): esposa de Ulisses, extremamente preocupada com status e aparência social.

Carolina (Mah Duarte): filha de Ulisses, jovem independente que deseja sair da casa dos pais.

Felipe (Pietro Antonelli): enteado de Ulisses e artista urbano que ajuda a família financeiramente.

Otoniel (Tony Ramos): avô de Adriana, homem rígido que trabalha em uma banca de flores.

Elisa (Isabela Garcia): mãe de Adriana, mulher amorosa que enfrenta problemas de saúde após a enchente.

Maurício/Mau Mau (João Victor Gonçalves): irmão de Adriana.

Francesca (Nathalia Dill): mulher misteriosa que desperta o interesse amoroso de Otoniel.

Enéas (Glicério do Rosário): amigo de Otoniel e funcionário da banca de flores.

Elza (Yohama Eshima): dona da banca de flores e apaixonada por Otoniel.

Elenice (Mariana Sena): melhor amiga de Adriana e esposa de Tom.

Tom (Allan Souza Lima): marido controlador de Elenice.

Dafne (Valentina Cavalheira/Arlyane Carvalho): filha de Elenice e Tom.

Heitor (Renato Góes): filho desaparecido de Arthur Brandão.

Silvana (Belize Pombal): viúva de Belmiro e mãe de Tiago.

Tiago (Gui Ferraz): sobrinho de Arthur que trabalha na joalheria da família.

Rosa (Tatiana Tiburcio): cozinheira da mansão Brandão que ajuda Adriana a conseguir emprego.

Diná (Rosi Campos): governanta da casa de Arthur, apaixonada secretamente pelo patrão.

Fernando (Pedro Alves): neto de Diná e estudante de Medicina.

Edvaldo (Guilherme Piva): secretário particular de Arthur Brandão.

Matilde/Tilde (Luana Martau): funcionária da mansão que sonha virar influenciadora digital.

Iuri (José Loreto): segurança contratado por Pilar que se torna cúmplice das armações da vilã.

Andréia (Duda Almeida): namorada de Rafael que esconde suas origens humildes.

Ademir (Dan Stulbach): advogado poderoso e pai de Pedro, conhecido pelos métodos antiéticos.

Eudora/Dora (Mariana Ximenes): madrasta de Pedro e herdeira de uma escola de dança.

André (Henrique Barreira): primo de Pedro que retorna do exterior e provoca conflitos familiares.

Cléber (Breno Ferreira): advogado e sócio de Pedro.

Bruna (Nanda Marques): noiva de Pedro que se revolta ao perceber o interesse dele por Adriana.

Carmita (Deborah Evelyn): mãe de Bruna e obcecada por status social.

César (Rainer Cadete): dermatologista casado com Bia que entra na mira de Brigitte.

Bia (Maria Ribeiro): artista visual casada com César e extremamente ciumenta.

Luísa (Maya Dias): filha de César e Bia.

Patrick (Igor Rickli): professor de dança que tenta salvar a escola herdada por Eudora.

Joel (Ricardo Teodoro): ex-marido de Andréia.

Com direção artística de Amora Mautner, a novela promete apostar em fortes emoções, romances proibidos, disputas milionárias e reviravoltas típicas dos grandes melodramas do horário nobre.

Quem Ama Cuida (2026) chamada de elenco pic.twitter.com/p8W6RDZZ3F — acervo tv (@acervotv) May 14, 2026

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