Elenco de Quem Ama Cuida: saiba quem é quem na nova novela da Globo

A nova novela das nove da TV Globo, Quem Ama Cuida, chega cercada de expectativa e promete reunir drama, romance, mistério e conflitos familiares. Escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, a trama estreia em 18 de maio e acompanha a trajetória de Adriana, uma mulher que perde tudo após uma tragédia e acaba envolvida em uma poderosa família marcada por ambição e segredos.
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Confira abaixo a lista dos personagens já confirmados na novela:
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Adriana (Letícia Colin): fisioterapeuta batalhadora que enfrenta uma série de tragédias antes de entrar para a família Brandão.
Pedro (Chay Suede): advogado idealista que conhece Adriana em um abrigo e se apaixona por ela.
Arthur Brandão (Antonio Fagundes): empresário milionário do ramo de joias que propõe um casamento de fachada para Adriana.
Pilar (Isabel Teixeira): irmã de Arthur, movida pela inveja e pela ambição em relação à fortuna da família.
Brigitte (Tata Werneck): filha de Pilar, conhecida por seus comportamentos impulsivos e obsessivos.
Ingrid (Agatha Moreira): designer de joias que prefere viver relacionamentos sem compromisso.
Rafael (João Vitor Silva): médico bem-sucedido e sobrinho de Arthur Brandão.
Ulisses (Alexandre Borges): irmão de Arthur que vive escondendo problemas financeiros e um vício em apostas.
Fábia (Flávia Alessandra): esposa de Ulisses, extremamente preocupada com status e aparência social.
Carolina (Mah Duarte): filha de Ulisses, jovem independente que deseja sair da casa dos pais.
Felipe (Pietro Antonelli): enteado de Ulisses e artista urbano que ajuda a família financeiramente.
Otoniel (Tony Ramos): avô de Adriana, homem rígido que trabalha em uma banca de flores.
Elisa (Isabela Garcia): mãe de Adriana, mulher amorosa que enfrenta problemas de saúde após a enchente.
Maurício/Mau Mau (João Victor Gonçalves): irmão de Adriana.
Francesca (Nathalia Dill): mulher misteriosa que desperta o interesse amoroso de Otoniel.
Enéas (Glicério do Rosário): amigo de Otoniel e funcionário da banca de flores.
Elza (Yohama Eshima): dona da banca de flores e apaixonada por Otoniel.
Elenice (Mariana Sena): melhor amiga de Adriana e esposa de Tom.
Tom (Allan Souza Lima): marido controlador de Elenice.
Dafne (Valentina Cavalheira/Arlyane Carvalho): filha de Elenice e Tom.
Heitor (Renato Góes): filho desaparecido de Arthur Brandão.
Silvana (Belize Pombal): viúva de Belmiro e mãe de Tiago.
Tiago (Gui Ferraz): sobrinho de Arthur que trabalha na joalheria da família.
Rosa (Tatiana Tiburcio): cozinheira da mansão Brandão que ajuda Adriana a conseguir emprego.
Diná (Rosi Campos): governanta da casa de Arthur, apaixonada secretamente pelo patrão.
Fernando (Pedro Alves): neto de Diná e estudante de Medicina.
Edvaldo (Guilherme Piva): secretário particular de Arthur Brandão.
Matilde/Tilde (Luana Martau): funcionária da mansão que sonha virar influenciadora digital.
Iuri (José Loreto): segurança contratado por Pilar que se torna cúmplice das armações da vilã.
Andréia (Duda Almeida): namorada de Rafael que esconde suas origens humildes.
Ademir (Dan Stulbach): advogado poderoso e pai de Pedro, conhecido pelos métodos antiéticos.
Eudora/Dora (Mariana Ximenes): madrasta de Pedro e herdeira de uma escola de dança.
André (Henrique Barreira): primo de Pedro que retorna do exterior e provoca conflitos familiares.
Cléber (Breno Ferreira): advogado e sócio de Pedro.
Bruna (Nanda Marques): noiva de Pedro que se revolta ao perceber o interesse dele por Adriana.
Carmita (Deborah Evelyn): mãe de Bruna e obcecada por status social.
César (Rainer Cadete): dermatologista casado com Bia que entra na mira de Brigitte.
Bia (Maria Ribeiro): artista visual casada com César e extremamente ciumenta.
Luísa (Maya Dias): filha de César e Bia.
Patrick (Igor Rickli): professor de dança que tenta salvar a escola herdada por Eudora.
Joel (Ricardo Teodoro): ex-marido de Andréia.
Com direção artística de Amora Mautner, a novela promete apostar em fortes emoções, romances proibidos, disputas milionárias e reviravoltas típicas dos grandes melodramas do horário nobre.
O texto Elenco de Quem Ama Cuida: saiba quem é quem na nova novela da Globo foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.
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