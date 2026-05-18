Alexandre Negrão e Elisa Zarzur oficializam casamento em cerimônia discreta

Longe dos holofotes e apostando em uma celebração discreta, o empresário Alexandre Negrão, conhecido pelo antigo casamento com Marina Ruy Barbosa, oficializou a união civil com a influenciadora Elisa Zarzur. A cerimônia aconteceu no sábado (16/5), em São Paulo, e reuniu apenas familiares e pessoas próximas do casal.
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Juntos desde 2023, Alexandre e Elisa já estavam noivos desde outubro de 2024 e decidiram manter um perfil reservado para o momento especial. A influenciadora surgiu com um visual clássico para a ocasião, enquanto os dois optaram por um evento intimista, sem grande exposição pública.
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Apesar da oficialização no civil, os preparativos do casamento ainda não terminaram. O casal já definiu a realização de uma cerimônia religiosa, marcada para junho, em Paris. A proposta do evento, no entanto, deve seguir o mesmo estilo adotado até agora, com poucos convidados e longe de grandes repercussões. As informações foram divulgadas por Valmir Moratelli, da revista Veja.
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Antes do relacionamento com Elisa, Alexandre teve um casamento bastante comentado com Marina Ruy Barbosa, encerrado em 2021 após cerca de quatro anos de união. Depois da separação, o empresário teve o nome ligado a outros relacionamentos até assumir publicamente o namoro com a influenciadora, que agora se tornou oficialmente sua esposa.
O texto Ex-marido de Marina Ruy Barbosa oficializa casamento com influenciadora em cerimônia reservada foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.
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