Alexandre Negrão e Elisa Zarzur oficializam casamento em cerimônia discreta

Longe dos holofotes e apostando em uma celebração discreta, o empresário Alexandre Negrão, conhecido pelo antigo casamento com Marina Ruy Barbosa, oficializou a união civil com a influenciadora Elisa Zarzur. A cerimônia aconteceu no sábado (16/5), em São Paulo, e reuniu apenas familiares e pessoas próximas do casal.

Juntos desde 2023, Alexandre e Elisa já estavam noivos desde outubro de 2024 e decidiram manter um perfil reservado para o momento especial. A influenciadora surgiu com um visual clássico para a ocasião, enquanto os dois optaram por um evento intimista, sem grande exposição pública.

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Apesar da oficialização no civil, os preparativos do casamento ainda não terminaram. O casal já definiu a realização de uma cerimônia religiosa, marcada para junho, em Paris. A proposta do evento, no entanto, deve seguir o mesmo estilo adotado até agora, com poucos convidados e longe de grandes repercussões. As informações foram divulgadas por Valmir Moratelli, da revista Veja.

Antes do relacionamento com Elisa, Alexandre teve um casamento bastante comentado com Marina Ruy Barbosa, encerrado em 2021 após cerca de quatro anos de união. Depois da separação, o empresário teve o nome ligado a outros relacionamentos até assumir publicamente o namoro com a influenciadora, que agora se tornou oficialmente sua esposa.

O texto Ex-marido de Marina Ruy Barbosa oficializa casamento com influenciadora em cerimônia reservada foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.