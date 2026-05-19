Brasileira Ana Paula Maia perde o Booker Prize para escritora taiwanesa

A escritora taiwanesa Yang Shuang-zi, com o romance "Taiwan Travelogue", venceu nesta terça-feira (19/5), em Londres, o prêmio literário International Booker Prize, que tinha entre os finalistas a brasileira Ana Paula Maia.

Essa obra de Yang Shuang-zi, 41 anos, é o primeiro livro escrito em mandarim a receber esse prestigioso prêmio, entregue na noite desta terça durante uma cerimônia no museu londrino Tate Modern.

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Uma recompensa de 50 mil libras (338 mil reais) será dividida em partes iguais entre a autora e a tradutora da obra para o inglês, Lin King, de nacionalidade taiwanesa e norte-americana.

Em "Taiwan Travelogue", uma romancista japonesa faz uma viagem culinária por Taiwan, quando o país estava sob ocupação nipônica nos anos 1930. Ela viaja acompanhada por uma intérprete local, que compartilha sua paixão pela comida.

O livro se apresenta como uma tradução de memórias de viagem redescobertas e explora temas como o colonialismo, o poder e o amor.

"Os temas centrais do romance, a viagem e a comida, mudaram minha vida de duas maneiras evidentes. Por um lado, minhas economias diminuíram e, por outro, meu peso aumentou", declarou a autora sobre "Taiwan Travelogue".

É "um livro cativante, de uma sofisticação sutil" que "funciona tanto como história de amor quanto como um incisivo romance pós-colonial", afirmou a presidente do júri do prêmio, Natasha Brown.

Brasileira na final

O International Booker Prize, que há dez anos premia obras traduzidas para o inglês, não teve até agora nenhum vencedor em língua portuguesa ou espanhola.

Mas a brasileira Ana Paula Maia, da cidade de Nova Iguaçu (RJ), esteve entre os seis finalistas da edição de 2026.

Maia, de 48 anos, concorria ao prêmio por "Assim na terra como embaixo da terra", traduzida para o inglês pela canadense Padma Viswanathan, com o título "On Earth As It Is Beneath".

Esse romance, publicado em 2017, explora os últimos dias de uma colônia penal brasileira, um local isolado usado para separar os prisioneiros da sociedade, onde o diretor caça os detentos como animais.

A escritora, autora de sete romances, ganhou o Prêmio São Paulo de Literatura por dois anos consecutivos, com "Assim na terra como embaixo da terra" (2018) e "Enterre seus mortos" (2019).

Além de Maia e de Yang Shuang-zi, os outros quatro finalistas eram a francesa Marie NDiaye, a búlgara Rene Karabash e os alemães Shida Bazyar e Daniel Kehlmann.

O júri avaliou uma primeira seleção de 128 obras, apresentadas pelas editoras e publicadas no Reino Unido entre 1º de maio de 2025 e 30 de abril de 2026.

Entre os ganhadores do International Booker Prize estão a sul-coreana Han Kang, a francesa Annie Ernaux e a polonesa Olga Tokarczuk, todas laureadas com o Prêmio Nobel de Literatura.