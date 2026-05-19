Experiência com realidade virtual em Cannes permite viver 'Black Mirror'

O projeto "The Black Mirror Experience", desenvolvido em parceria com o criador da produção, Charlie Brooker, permite que o público vivencie um episódio distópico na pele, por meio de um assistente personalizado de inteligência artificial. - (crédito: Divulgação)

Um assistente personalizado criado com inteligência artificial (IA) está no centro da obra em realidade virtual "The Black Mirror Experience", apresentada em Cannes, uma proposta que leva à reflexão sobre o impacto da tecnologia no ser humano, assim como na famosa série distópica.

O projeto, idealizado na colaboração entre o gigante francês Banijay e o estúdio catalão Univrse propõe uma experiência imersiva na qual o espectador, equipado com um capacete de realidade virtual, cria um assistente chamado LifeAgent, destinado a ajudá-lo nas tarefas diárias.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

No início da experiência, cada espectador passa por uma primeira etapa chamada "mapeamento do cérebro", que permite criar este assistente virtual com interesses parecidos aos de cada usuário.

Com esse ajudante, percorrem-se diversas provas, incluindo um concerto de música e uma sessão de psicanálise com Sigmund Freud.

A equipe da Univrse se reuniu algumas vezes com Charlie Brooker, o criador de "Black Mirror", que os ajudou a compreender melhor a essência da famosa série de ficção científica que alerta sobre os perigos da tecnologia.

Por fim, "decidimos criar uma história original baseada nos princípios de 'Black Mirror' para que fizesse pensar, fosse divertida e um pouco distópica", diz à AFP Kristof Bardos, produtor da Univrse. A experiência, que tem duração total de uma hora, inclui também uma parte mais lúdica, ao estilo de um videogame.

"Para nós, era muito importante que, além dos valores e dos princípios de 'Black Mirror', fosse algo divertido e que resultasse atraente e agradável para as pessoas como experiência em grupo", explica Bardos.

"Nossa ideia era criar uma experiência para que você mergulhe dentro da história. Desta vez você não está vendo 'Black Mirror' em uma tela, e sim vivendo um novo episódio", conta o produtor.

"The Black Mirror Experience", que depois viajará para Montreal e Madri, é uma das nove propostas da competição imersiva de Cannes, uma seção à margem do festival que inclui projeções de vídeo em grande escala ou obras de realidade virtual.



