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Rodas de samba e música instrumental movimentam o Clube do Choro

Evento reúne shows, ensaio aberto e feijoada musical em diferentes espaços culturais de Brasília

GIGI se apresenta nesta quarta-feira (20/5), no evento Choro Livre Convida - (crédito: NINA)
GIGI se apresenta nesta quarta-feira (20/5), no evento Choro Livre Convida - (crédito: NINA)

O Clube do Choro de Brasília recebe, entre esta quinta-feira (20/5) e sábado (23/5), uma programação gratuita que atravessa diferentes sonoridades da música brasileira. O evento promove encontros entre artistas da cena instrumental, rodas de samba e atividades formativas que ocupam também o Parque da Cidade. A proposta integra mais uma edição do Complexo Cultural do Choro de Brasília, projeto que busca ampliar o acesso à música instrumental e fortalecer a ocupação cultural de espaços públicos da capital.

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A programação começa na quarta-feira (20/5), às 19h30, com o Choro Livre Convida, que reunirá a cantora e percussionista GiGi, a percussionista Lene Black e o multi-instrumentista Vitor Adonai. O trio apresenta um repertório que passeia entre choro, samba e jazz, apostando na improvisação e no diálogo entre percussão e sopros. Com trajetórias marcadas pela diversidade musical, os artistas representam diferentes caminhos da cena contemporânea brasileira, conectando tradição, experimentação e presença feminina nos palcos instrumentais.

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No sábado (23/5), a programação segue no Parque da Cidade com o Choro no Parque, ensaio aberto que reúne alunos e professores da Escola Brasileira de Choro em uma apresentação ao ar livre. Em seguida, a área externa do clube recebe a Feijoada com Samba, projeto criado a partir da demanda do público e que combina gastronomia e música ao vivo em uma roda conduzida por músicos da cidade.


Serviço

Complexo Cultural do Choro de Brasília

Nesta quarta-feira (20/5), às 19h30, Choro Livre Convida, no Espaço Cultural do Choro. Sábado (23/5), às 11h, Choro no Parque, no Parque da Cidade e às 12h, Feijoada com Samba no Clube do Choro. Entrada gratuita. Classificação indicativa livre.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco

 

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Por Madu Suhet
postado em 19/05/2026 16:58
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