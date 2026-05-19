Rodas de samba e música instrumental movimentam o Clube do Choro

O Clube do Choro de Brasília recebe, entre esta quinta-feira (20/5) e sábado (23/5), uma programação gratuita que atravessa diferentes sonoridades da música brasileira. O evento promove encontros entre artistas da cena instrumental, rodas de samba e atividades formativas que ocupam também o Parque da Cidade. A proposta integra mais uma edição do Complexo Cultural do Choro de Brasília, projeto que busca ampliar o acesso à música instrumental e fortalecer a ocupação cultural de espaços públicos da capital.

Leia também: Luan Santana revela mudança drástica na carreira após nascimento da filha

A programação começa na quarta-feira (20/5), às 19h30, com o Choro Livre Convida, que reunirá a cantora e percussionista GiGi, a percussionista Lene Black e o multi-instrumentista Vitor Adonai. O trio apresenta um repertório que passeia entre choro, samba e jazz, apostando na improvisação e no diálogo entre percussão e sopros. Com trajetórias marcadas pela diversidade musical, os artistas representam diferentes caminhos da cena contemporânea brasileira, conectando tradição, experimentação e presença feminina nos palcos instrumentais.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

No sábado (23/5), a programação segue no Parque da Cidade com o Choro no Parque, ensaio aberto que reúne alunos e professores da Escola Brasileira de Choro em uma apresentação ao ar livre. Em seguida, a área externa do clube recebe a Feijoada com Samba, projeto criado a partir da demanda do público e que combina gastronomia e música ao vivo em uma roda conduzida por músicos da cidade.





Serviço

Complexo Cultural do Choro de Brasília

Nesta quarta-feira (20/5), às 19h30, Choro Livre Convida, no Espaço Cultural do Choro. Sábado (23/5), às 11h, Choro no Parque, no Parque da Cidade e às 12h, Feijoada com Samba no Clube do Choro. Entrada gratuita. Classificação indicativa livre.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco



