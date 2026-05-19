Rodas de samba e música instrumental movimentam o Clube do Choro

O Clube do Choro de Brasília recebe, entre esta quinta-feira (20/5) e sábado (23/5), uma programação gratuita que atravessa diferentes sonoridades da música brasileira. O evento promove encontros entre artistas da cena instrumental, rodas de samba e atividades formativas que ocupam também o Parque da Cidade. A proposta integra mais uma edição do Complexo Cultural do Choro de Brasília, projeto que busca ampliar o acesso à música instrumental e fortalecer a ocupação cultural de espaços públicos da capital.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A programação começa na quarta-feira (20/5), às 19h30, com o Choro Livre Convida, que reunirá a cantora e percussionista GiGi, a percussionista Lene Black e o multi-instrumentista Vitor Adonai. O trio apresenta um repertório que passeia entre choro, samba e jazz, apostando na improvisação e no diálogo entre percussão e sopros. Com trajetórias marcadas pela diversidade musical, os artistas representam diferentes caminhos da cena contemporânea brasileira, conectando tradição, experimentação e presença feminina nos palcos instrumentais.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
No sábado (23/5), a programação segue no Parque da Cidade com o Choro no Parque, ensaio aberto que reúne alunos e professores da Escola Brasileira de Choro em uma apresentação ao ar livre. Em seguida, a área externa do clube recebe a Feijoada com Samba, projeto criado a partir da demanda do público e que combina gastronomia e música ao vivo em uma roda conduzida por músicos da cidade.
Serviço
Complexo Cultural do Choro de Brasília
Nesta quarta-feira (20/5), às 19h30, Choro Livre Convida, no Espaço Cultural do Choro. Sábado (23/5), às 11h, Choro no Parque, no Parque da Cidade e às 12h, Feijoada com Samba no Clube do Choro. Entrada gratuita. Classificação indicativa livre.
*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco
Saiba Mais
- Flipar Diversidade cultural, história e atrações em Nova York: eis o Bronx
- Esportes Southampton é expulso da segundona inglesa após caso de espionagem; entenda
- Esportes Palmeiras sinaliza com proposta para Danilo, que vira dúvida até a Copa
- Esportes Com CR7, Portugal divulga convocados para a Copa do Mundo de 2026
- Revista do Correio Coxinha proteica: 3 receitas saudáveis e deliciosas para o lanche da tarde
- Flipar Brócolis, couve-flor e repolho surgiram da mesma espécie vegetal
- Flipar Manteiga e margarina apresentam diferenças que vão além do paladar
- Política Cabo Gilberto minimiza áudio de Flávio Bolsonaro com Vorcaro: "Página virada"