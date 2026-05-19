InícioDiversão e Arte
Novela

Humberto Morais retorna à Globo em nova novela das sete

Após protagonizar "Dona de Mim", ator estará em "Por Você", onde viverá um personagem ligado ao núcleo jovem da história

Humberto Morais retorna à Globo em nova novela das sete - (crédito: Observatorio da TV)
Humberto Morais retorna à Globo em nova novela das sete - (crédito: Observatorio da TV)

Ator que ganhou destaque como Marlon, protagonista de "Dona de Mim" (2025), Humberto Morais está de volta às novelas da Globo. Ele acertou a participação em "Por Você", próxima trama das sete que substituirá "Coração Acelerado" a partir de agosto.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Na história de Juliana Peres e Dino Cantelli, Morais interpretará um personagem ligado ao núcleo jovem, próximo dos filhos da protagonista Bela, vivida por Sheron Menezzes. As gravações já começaram no Rio de Janeiro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Esse será o segundo trabalho do ator na Globo. Fora da emissora, ele integrou o elenco da novela infantil "Poliana Moça" (2022), do SBT, e participou das "séries Sutura" (2024), do Amazon Prime Video, e "DNA do Crime" (2025), da Netflix.

O elenco de "Por Você" também conta com nomes de peso como Alinne Moraes, Thiago Lacerda, Amaury Lorenzo, Fernanda de Freitas, Paulinho Vilhena e José de Abreu.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
OB
OB

Observatorio da TV

    Por Observatorio da TV
    postado em 19/05/2026 22:21
    SIGA
    x