Humberto Morais retorna à Globo em nova novela das sete - (crédito: Observatorio da TV)





Ator que ganhou destaque como Marlon, protagonista de "Dona de Mim" (2025), Humberto Morais está de volta às novelas da Globo. Ele acertou a participação em "Por Você", próxima trama das sete que substituirá "Coração Acelerado" a partir de agosto.

Na história de Juliana Peres e Dino Cantelli, Morais interpretará um personagem ligado ao núcleo jovem, próximo dos filhos da protagonista Bela, vivida por Sheron Menezzes. As gravações já começaram no Rio de Janeiro.

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Esse será o segundo trabalho do ator na Globo. Fora da emissora, ele integrou o elenco da novela infantil "Poliana Moça" (2022), do SBT, e participou das "séries Sutura" (2024), do Amazon Prime Video, e "DNA do Crime" (2025), da Netflix.

O elenco de "Por Você" também conta com nomes de peso como Alinne Moraes, Thiago Lacerda, Amaury Lorenzo, Fernanda de Freitas, Paulinho Vilhena e José de Abreu.