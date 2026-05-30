Isabela Dias mostra vida fora do campo na série "Brasil 70", da netflix

A série Brasil 70 — A saga do tri, que estreou na Netflix, promete reconstituir a trajetória da seleção brasileira rumo ao tricampeonato mundial no México. A produção não se limita aos lances dentro de campo: os episódios exploram bastidores, relações pessoais e figuras fundamentais fora das quatro linhas. Entre elas está Marlene Venerando, esposa do goleiro Félix, interpretada pela atriz paulista Isabela Dias.

Ao ser escalada, Isabela mergulhou em um processo profundo de investigação sobre a mulher que viveria. "Assim que soube que havia passado no teste, comecei uma pesquisa muito intensa sobre essa mulher, sua relação com o marido e com as filhas. Fiquei impressionada com a força dela, como ela era a base daquela família", afirma.

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A preparação contou com o auxílio da preparadora de elenco Marina Medeiros e da amiga e preparadora Thaís Mansano. Mas o diferencial veio de uma fonte direta: "Consegui encontrar nas redes uma das filhas da Marlene, a Patrícia, e ela me ajudou bastante contando histórias e compartilhando fotos." Isabela conta ainda que assistiu a todos os jogos da Copa de 70 e montou um álbum de imagens da família.

Embora viva a esposa de Félix — papel de Hugo Haddad —, Isabela não contracenou diretamente com o ator. As duas cenas que unem os personagens ocorrem por meio de ligações telefônicas, momentos de grande carga dramática. Na primeira, já no México, Félix liga para Marlene apreensivo e pede para falar com a filha Lígia, que o questiona sobre ser chamado de "frangueiro". Na segunda, após a conquista do título, o goleiro sai do campo para telefonar à família. "Ele diz que conseguiu vencer e que a filha agora tem um pai campeão do mundo", relembra a atriz.

Do teatro ao streaming

Aos 32 anos, natural de Cardoso (SP), Isabela Dias soma 13 anos de trajetória artística, com forte atuação no teatro — não apenas como intérprete, mas também como autora e diretora. Entre seus projetos autorais, destaca a peça Eu não vou te segurar, que define como “divisor de águas”. Dirigiu ainda Os seminaristas e o musical Amanhã vai ser outro dia.

Em 2023, protagonizou, coescreveu e codirigiu a websérie Você está aqui, feita exclusivamente para o Instagram. “Sou uma artista que não espera o mercado chamar, eu crio minhas oportunidades”, afirma. “Isso tive que aprender na prática, porque nosso ofício é muito duro com a gente, muitas vezes injusto.”

A atriz também revela paixão pelo ensino: “Adoro preparar atores e atrizes e compartilhar o que eu sei, aprender com eles”.





Do teatro ao streaming

Aos 32 anos, natural de Cardoso (SP), Isabela Dias soma 13 anos de trajetória artística, com forte atuação no teatro — não apenas como intérprete, mas também como autora e diretora. Entre seus projetos autorais, destaca a peça "Eu não vou te segurar", que define como "divisor de águas". Dirigiu ainda "Os seminaristas" e o musical "Amanhã vai ser outro dia".

Em 2023, protagonizou, coescreveu e codirigiu a websérie "Você está aqui", feita exclusivamente para o Instagram. "Sou uma artista que não espera o mercado chamar, eu crio minhas oportunidades", afirma. "Isso tive que aprender na prática, porque nosso ofício é muito duro com a gente, muitas vezes injusto."

A atriz também revela paixão pelo ensino: "Adoro preparar atores e atrizes e compartilhar o que eu sei, aprender com eles".