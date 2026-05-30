Isabela Dias mostra vida fora do campo na série "Brasil 70", da netflix

A série Brasil 70 — A saga do tri, que estreou na Netflix, promete reconstituir a trajetória da seleção brasileira rumo ao tricampeonato mundial no México. A produção não se limita aos lances dentro de campo: os episódios exploram bastidores, relações pessoais e figuras fundamentais fora das quatro linhas. Entre elas está Marlene Venerando, esposa do goleiro Félix, interpretada pela atriz paulista Isabela Dias.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Ao ser escalada, Isabela mergulhou em um processo profundo de investigação sobre a mulher que viveria. "Assim que soube que havia passado no teste, comecei uma pesquisa muito intensa sobre essa mulher, sua relação com o marido e com as filhas. Fiquei impressionada com a força dela, como ela era a base daquela família", afirma.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A preparação contou com o auxílio da preparadora de elenco Marina Medeiros e da amiga e preparadora Thaís Mansano. Mas o diferencial veio de uma fonte direta: "Consegui encontrar nas redes uma das filhas da Marlene, a Patrícia, e ela me ajudou bastante contando histórias e compartilhando fotos." Isabela conta ainda que assistiu a todos os jogos da Copa de 70 e montou um álbum de imagens da família.
Embora viva a esposa de Félix — papel de Hugo Haddad —, Isabela não contracenou diretamente com o ator. As duas cenas que unem os personagens ocorrem por meio de ligações telefônicas, momentos de grande carga dramática. Na primeira, já no México, Félix liga para Marlene apreensivo e pede para falar com a filha Lígia, que o questiona sobre ser chamado de "frangueiro". Na segunda, após a conquista do título, o goleiro sai do campo para telefonar à família. "Ele diz que conseguiu vencer e que a filha agora tem um pai campeão do mundo", relembra a atriz.
Do teatro ao streaming
Aos 32 anos, natural de Cardoso (SP), Isabela Dias soma 13 anos de trajetória artística, com forte atuação no teatro — não apenas como intérprete, mas também como autora e diretora. Entre seus projetos autorais, destaca a peça Eu não vou te segurar, que define como “divisor de águas”. Dirigiu ainda Os seminaristas e o musical Amanhã vai ser outro dia.
Em 2023, protagonizou, coescreveu e codirigiu a websérie Você está aqui, feita exclusivamente para o Instagram. “Sou uma artista que não espera o mercado chamar, eu crio minhas oportunidades”, afirma. “Isso tive que aprender na prática, porque nosso ofício é muito duro com a gente, muitas vezes injusto.”
A atriz também revela paixão pelo ensino: “Adoro preparar atores e atrizes e compartilhar o que eu sei, aprender com eles”.
Do teatro ao streaming
Aos 32 anos, natural de Cardoso (SP), Isabela Dias soma 13 anos de trajetória artística, com forte atuação no teatro — não apenas como intérprete, mas também como autora e diretora. Entre seus projetos autorais, destaca a peça "Eu não vou te segurar", que define como "divisor de águas". Dirigiu ainda "Os seminaristas" e o musical "Amanhã vai ser outro dia".
Em 2023, protagonizou, coescreveu e codirigiu a websérie "Você está aqui", feita exclusivamente para o Instagram. "Sou uma artista que não espera o mercado chamar, eu crio minhas oportunidades", afirma. "Isso tive que aprender na prática, porque nosso ofício é muito duro com a gente, muitas vezes injusto."
A atriz também revela paixão pelo ensino: "Adoro preparar atores e atrizes e compartilhar o que eu sei, aprender com eles".