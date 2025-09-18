InícioDiversão e Arte
Furacão da Copa: Gui Ferraz vive mito do futebol em série nacional da Netflix

Gui Ferraz fala sobre desafio de interpretar Jairzinho na série "Brasil 70, a saga do tri", da Netflix, e emoção de reviver um momento histórico. "Poder comemorar e simbolizar momentos eternos, nos mostra o quão grande é o nosso país e nossa nação", diz

Gui Ferraz, ator - (crédito: Divulgação)
Gui Ferraz, ator - (crédito: Divulgação)

A Copa de 1970 não foi apenas uma conquista esportiva, mas um evento que marcou a alma do Brasil, um raio de alegria em um período sombrio de ditadura militar. Agora, a Netflix se prepara para reviver essa saga épica na série Brasil 70, a saga do tri, dirigida por Pedro e Paulo Morelli. E no centro do ataque, vestindo a camisa 7, estará o ator Gui Ferraz, encarregado de dar vida a um dos maiores mitos do futebol: Jairzinho, o 'Furacão da Copa' — apelido conquistado por ser o único brasileiro a marcar gols em todos os jogos de um Mundial.

O elenco de peso ainda conta com Rodrigo Santoro como o lendário técnico João Saldanha; Bruno Mazzeo como Zagallo; e Marcelo Adnet e Ravel Andrade em papéis ainda não revelados. Com as gravações em andamento no Brasil e no México, Gui Ferraz concedeu uma entrevista exclusiva para falar sobre a enorme responsabilidade de calçar as chuteiras de um herói nacional.

Interpretar Jairzinho, conhecido pela força física implacável, velocidade explosiva e a comemoração característica de braços abertos, exigiu muito mais do que talento dramático. Ferraz revela que o processo foi "bastante intenso", envolvendo desde "treinamentos físicos, ao estudo profundo sobre a mentalidade de um atleta multicampeão".

Para replicar os movimentos do ídolo em campo, o ator passou por um processo "muito exaustivo". "Precisávamos estar preparados para realizarmos diversas vezes as mesmas jogadas com excelência em todos os takes", explicou. Sobre o gestual único de Jairzinho, Ferraz conta que foi algo que surgiu naturalmente: "de dentro pra fora, de uma forma muito natural que eu não sei explicar".

Para além dos lances de jogo, a pesquisa de Ferraz se aprofundou na psicologia do craque. O que ele descobriu foi a mentalidade inabalável necessária para chegar ao topo. "É curioso como a mente de um atleta de alto nível precisa estar blindada para lidar com a pressão. Não há espaço para a dúvida. São frações de segundos que mudam a história. A confiança é um elemento intrínseco", refletiu o ator.

Clima de Seleção

A experiência de filmar nos mesmos locais que consagraram a Seleção de 70, no Brasil e no México, é descrita por Ferraz como "catártica". "Poder comemorar e simbolizar momentos eternos, nos mostra o quão grande é o nosso país e nossa nação", disse, destacando o privilégio de, como ator, reviver a história.

Esse espírito de time parece se estender para os bastidores. Questionado sobre a dinâmica com os diretores Pedro e Paulo Morelli e com colegas como Rodrigo Santoro e Bruno Mazzeo, ele foi enfático: "Tanto o Pedro, quanto o Paulo e o Quico são diretores maravilhosos! Há uma sintonia singular no nosso projeto. Tivemos uma preparação de dois meses que fez toda a diferença".

A série promete ir além dos gramados, abordando o contraste entre a euforia da conquista do tri e o contexto de repressão da ditadura militar. Sobre como a narrativa abordará essa tensão, Ferraz foi misterioso, mas deixou uma provocação: "Realmente foi um momento político nefasto na história da nossa democracia, quando todos os direitos foram cerceados. Vocês vão precisar assistir à série para saber como a narrativa irá se desenvolver".

Sonho não sonhado

Nascido e criado no Rio de Janeiro, Gui Ferraz cresceu imerso na cultura do futebol e na história do tri. Representar um momento tão importante da cidade e do país é, para ele, algo surreal. "Acredito que isso aconteça poucas vezes na nossa vida de artista; a realização de um sonho, sem você nem ter sonhado com isso", disse. "Onde a união de todos os fatores viessem a convergir com a minha pessoa, a minha experiência, minha personalidade e minhas valências físicas, psicológicas e artísticas. Preciso confessar que a ficha ainda não caiu…"

Com uma trajetória que começou na TV, em Malhação Conectados; passou pelos palcos, em Gota d'água; e se consolidou no cinema em filmes densos como Marighella, Ferraz credita ao teatro a base para um desafio desta magnitude. "O teatro é a casa do ator e da atriz, o lugar onde nos colocamos completamente despidos. Acontece algo no palco que só quem passa por ele sabe".

Para o ator, fazer parte de um projeto tão ambicioso é mais do que um marco na carreira: é uma celebração do espírito brasileiro. "Muitas vezes me pego pensando na importância do futebol na vida da população brasileira. Esse projeto me mostrou o quão belo é o nosso espírito. Poder contar essa história, sobre uma seleção épica, é mais do que um sonho".

E ele finaliza com um dado que sintetiza a grandeza do personagem que interpreta: "Quando menino, sonhei em jogar bola, mas não viver um atleta campeão do mundo, o único jogador a marcar gol em todos os jogos de uma Copa do Mundo".

 

Patrick Selvatti

Subeditor

Jornalista formado no Sul de Minas, com atuação de 20 anos em Brasília

Por Patrick Selvatti
postado em 18/09/2025 08:00
