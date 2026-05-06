Netflix divulga trailer e pôster de minissérie 'Brasil 70 – A Saga do Tri'

Minissérie acompanha seleção brasileira na conquista da Copa do Mundo de 1970 - (crédito: Marcelo Maragni/Netflix)

A Netflix divulgou o trailer e pôster de Brasil 70 — A Saga do Tri, minissérie de ficção que retrata a campanha da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1970, no México, que rendeu ao país o tricampeonato mundial. O projeto tem estreia na plataforma confirmada para 29 de maio.

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O trailer retrata o período após a derrota na Copa do Mundo de 1966 e a preparação da equipe com Pelé (Lucas Agrícola) como a maior estrela, inicialmente sob o comando de João Saldanha (Rodrigo Santoro), demitido em meio a conflitos durante o regime militar. A narrativa passa a seguir Zagallo (Bruno Mazzeo), que assume o cargo de técnico da equipe pouco mais de dois meses antes do início do Mundial de 1970.

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A seleção da época é retratada ainda por nomes como Tostão (Ravel Andrade), Félix (Hugo Haddad), Carlos Alberto (Caio Cabral), Jairzinho (Gui Ferraz), Gérson (Fillipe Soutto) e Rivellino (Daniel Blanco). Brasil 70 – A Saga do Tri foi criada por Naná Xavier e Rafael Dornellas e tem direção assinada por Paulo Morelli e Pedro Morelli.